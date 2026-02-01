כיכר השבת
התיעודים שנתפסו

הפלסטיני נדהם: 'חרדים' תועדו פורצים לעסק שלו ומעמיסים ציוד יקר

צעירים לבושים כחרדים תועדו פורצים לעסקים בכפר לובן הפלסטיני בשומרון - וגונבים ציוד בשווי עשרות אלפי שקלים משני בתי עסק של תושב מקומי | המשטרה פתחה בחקירה על בסיס תיעוד מצלמות האבטחה  | צפו (חדשות)

הבוזזים, כפי שתועדו במצלמות האבטחה (צילום: אלישע בן קימון ynet)

בכפר לובן שבשומרון תועדו בסוף השבוע עוברים ושבים, לבושים כחרדים, פורצים לשני עסקים בבעלות פלסטיני וגורמים לנזק חריג.

בתיעוד וידאו שנחשף היום (ראשון) ב-ynet ומתפרסם כעת ב'כיכר השבת' נראים מספר צעירים בלבוש חרדי נכנסים למשתלה ולעסק לניקוי מכוניות בכפר, אוספים ציוד ומעמיסים אותו על כלי רכב שחנו בסמוך.

הבעלים של שני העסקים, ראאד אבו סאלם, בן 49, הגיע לביום שישי בשעה 7 בבוקר לאחד העסקים וגילה בוקה ומבולקה במקום.

"ראיתי שהכול הפוך", תיאר ל-ynet. "הלכתי למצלמות האבטחה ופתאום ראיתי אותם. הם היו בערך שישה או שבעה צעירים, שלקחו ציוד מהניקוי מכוניות וגם מהמשתלה. הלכו, חזרו והעמיסו את הרכבים שלהם. זה קרה בשעה שלוש לפנות בוקר, והם היו בעסק לפחות רבע שעה-20 דקות".

לפי הצילומים, השודדים – שהיו לבושים בבגדי ציבור חרדי – הגיעו לכפר בסביבות השעה 03:00 לפנות בוקר והשתמשו ביותר מכלי רכב אחד. הם הסתובבו בשטח העסק במשך כרבע שעה עד 20 דקות, בחרו ציוד והעמיסו אותו בצורה שנראתה מתוכננת מראש.

רגעי הגניבה (צילום: אלישע בן קימון ynet)

בין הפריטים שנלקחו היו ארגזי כלים, שמנים מיוחדים ואדניות יקרות. הנזק נאמד בעשרות אלפי שקלים.

מייד לאחר גילוי האירוע הגיש אבו סאלם תלונה רשמית במשטרה, ובמהלך סוף השבוע הגיעו שוטרים מחקירת מחוז ש"י (שומרון יהודה) לאיסוף ממצאים וראיות. החוקרים גבו עדויות ואספו הצילומים מהמצלמות לשם המשך חקירה.

מהמשטרה נמסר: "בהמשך לאירוע המדובר, עם קבלת הדיווח על המקרה הוזעקו שוטרי תחנת מודיעין עילית לאיסוף ממצאים וראיות במקום. בעל העסק, המודיע, הופנה להגיש תלונה במשטרה ובהתאם תחל חקירת נסיבות המקרה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

6
מוזר
מוזר
5
כמו שהם התחפשו לחיילים ורצו לבכות בבגץ
לול
4
"פלסטינים" מה זה ? פלישתים ?
DJWOLBE
3
אם זה חרדים 'אמייתים' זה חילול הם נורא
אדיר
2
בסרטון הראשון אין ציציות, התמונה השניה נראית אנשים אחרים לגמרי (בסרטון היה כובע קנייטש ובתמונה כובע סאמט עם ציציות)
מוזר
1
רגעי הגניבה (צילום: אלישע בן קימון ynet) יצא לו זווית מושלמת, נשמע מתוכן לחדשות פיכס...
אני

