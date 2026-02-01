בכפר לובן שבשומרון תועדו בסוף השבוע עוברים ושבים, לבושים כחרדים, פורצים לשני עסקים בבעלות פלסטיני וגורמים לנזק חריג.
בתיעוד וידאו שנחשף היום (ראשון) ב-ynet ומתפרסם כעת ב'כיכר השבת' נראים מספר צעירים בלבוש חרדי נכנסים למשתלה ולעסק לניקוי מכוניות בכפר, אוספים ציוד ומעמיסים אותו על כלי רכב שחנו בסמוך.
הבעלים של שני העסקים, ראאד אבו סאלם, בן 49, הגיע לביום שישי בשעה 7 בבוקר לאחד העסקים וגילה בוקה ומבולקה במקום.
"ראיתי שהכול הפוך", תיאר ל-ynet. "הלכתי למצלמות האבטחה ופתאום ראיתי אותם. הם היו בערך שישה או שבעה צעירים, שלקחו ציוד מהניקוי מכוניות וגם מהמשתלה. הלכו, חזרו והעמיסו את הרכבים שלהם. זה קרה בשעה שלוש לפנות בוקר, והם היו בעסק לפחות רבע שעה-20 דקות".
לפי הצילומים, השודדים – שהיו לבושים בבגדי ציבור חרדי – הגיעו לכפר בסביבות השעה 03:00 לפנות בוקר והשתמשו ביותר מכלי רכב אחד. הם הסתובבו בשטח העסק במשך כרבע שעה עד 20 דקות, בחרו ציוד והעמיסו אותו בצורה שנראתה מתוכננת מראש.
בין הפריטים שנלקחו היו ארגזי כלים, שמנים מיוחדים ואדניות יקרות. הנזק נאמד בעשרות אלפי שקלים.
מייד לאחר גילוי האירוע הגיש אבו סאלם תלונה רשמית במשטרה, ובמהלך סוף השבוע הגיעו שוטרים מחקירת מחוז ש"י (שומרון יהודה) לאיסוף ממצאים וראיות. החוקרים גבו עדויות ואספו הצילומים מהמצלמות לשם המשך חקירה.
מהמשטרה נמסר: "בהמשך לאירוע המדובר, עם קבלת הדיווח על המקרה הוזעקו שוטרי תחנת מודיעין עילית לאיסוף ממצאים וראיות במקום. בעל העסק, המודיע, הופנה להגיש תלונה במשטרה ובהתאם תחל חקירת נסיבות המקרה".
0 תגובות