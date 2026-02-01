בכפר לובן שבשומרון תועדו בסוף השבוע עוברים ושבים, לבושים כחרדים, פורצים לשני עסקים בבעלות פלסטיני וגורמים לנזק חריג.

בתיעוד וידאו שנחשף היום (ראשון) ב-ynet ומתפרסם כעת ב'כיכר השבת' נראים מספר צעירים בלבוש חרדי נכנסים למשתלה ולעסק לניקוי מכוניות בכפר, אוספים ציוד ומעמיסים אותו על כלי רכב שחנו בסמוך.

הבעלים של שני העסקים, ראאד אבו סאלם, בן 49, הגיע לביום שישי בשעה 7 בבוקר לאחד העסקים וגילה בוקה ומבולקה במקום.

"ראיתי שהכול הפוך", תיאר ל-ynet. "הלכתי למצלמות האבטחה ופתאום ראיתי אותם. הם היו בערך שישה או שבעה צעירים, שלקחו ציוד מהניקוי מכוניות וגם מהמשתלה. הלכו, חזרו והעמיסו את הרכבים שלהם. זה קרה בשעה שלוש לפנות בוקר, והם היו בעסק לפחות רבע שעה-20 דקות".

לפי הצילומים, השודדים – שהיו לבושים בבגדי ציבור חרדי – הגיעו לכפר בסביבות השעה 03:00 לפנות בוקר והשתמשו ביותר מכלי רכב אחד. הם הסתובבו בשטח העסק במשך כרבע שעה עד 20 דקות, בחרו ציוד והעמיסו אותו בצורה שנראתה מתוכננת מראש.