הערק נשפך כמים | הילולת רבי יצחק אבחוצירא זי"ע בפתח תקווה

המונים נהרו הערב להיכל בית המדרש "תפילה למשה" בפתח תקווה להילולת הרה"ק רבי יצחק אבוחצירא זי"ע • בראשות המעמד: הגה"צ חכם ניסים בן שמעון ורב הקהילה הגאון הרב ניסים לוי • צפו בתיעוד מהמעמד שכולו ישועות (חרדים)

הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)

שמחה פורצת גדר ותקווה גדולה מילאו הערב (מוצאי שב"ק) את היכל בית המדרש "תפילה למשה" בפתח תקווה, לרגל הילולת המקובל האלוקי רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל, בנו של האביר יעקב זי"ע. המעמד, שנערך בראשות רב הקהילה הגאון הרב ניסים לוי, הפך למוקד עלייה לרגל עבור המונים המבקשים להיפקד בדבר ישועה ורחמים.

את שולחן המזרח פיאר בנוכחותו הגה"צ חכם ניסים בן שמעון, שהרחיב בדבריו על השפע הרוחני העצום שמוריד בעל ההילולא לעולם. חכם ניסים ציין את הקשר העמוק של משפחת אבוחצירא לעם ישראל ואת היכולת של הצדיק, שחיבר את הפיוט האלמותי "אעופה אשכונה", לעורר רחמי שמיים גם בימים אלו.

כמסורת אבות בקודש, וכסגולה הידועה המיוחסת לחצרות המערב, נשפך יין הערק כמים לברכה ולהצלחה. המשתתפים, בהם רבים שנושעו בהילולות קודמות בנסים גלויים של זרע של קיימא, פרנסה ורפואה, הרימו כוסיות "לחיים" וביקשו שזכות הצדיק תעמוד להם ולכל בית ישראל.

בין הקהל ניתן היה לראות פסיפס מרהיב של יהודים: כאלו שהגיעו להודות על הישועה שקיבלו בשנה שעברה, לצד אלו המצפים בלב נשבר לישועה הפרטית שלהם, כולם מאוחדים באמונה ובדבקות.

על הצד המוזיקלי הופקדו פייטנים שסלסלו בשירי דבקות ממסורת יהדות מרוקו, כאשר השיא נרשם בשירת "אעופה אשכונה" שהרעידה את קירות בית המדרש.

הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)
הילולת רבי יצחק אבוחצירא דמן תולאל זי"ע (צילום: שוקי לרר)

