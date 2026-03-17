קול קורא מרגש עליו חתומים שורה של גדולי ישראל, מתפרסם הבוקר (שלישי) וקורא לכלל הציבור בארץ ובתפוצות להתגייס למערכה רוחנית למען הצלת עם ישראל. לאור המצב הביטחוני והציפייה לגאולה, קוראים הרבנים להתמקד בשמירת שבת קודש, כל אחד לפי דרגתו ויכולתו.

במכתבם מדגישים הרבנים את החשיבות המיוחדת של השבתות הקרובות, פרשיות ויקרא וצו, החלות בשבועיים שלפני חג הפסח. הרבנים מצטטים את דברי חז"ל לפיהם "אלמלא שומרים ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים, ומציינים כי "אתערותא דלתתא" (התעוררות מלמטה) היא זו שתביא את "אתערותא דלעילא" (התעוררות מלמעלה) לרחמי שמיים מרובים. במקביל לקריאה להתחזקות בשבת, תתקיים מחר (יום ד'), ערב ראש חודש ניסן, עצרת תפילה מרכזית לעורר רחמי שמיים. המעמד יתקיים בשעה 16:30 בבית הכנסת המיתולוגי של עדת היזדים ברחוב אדוניהו הכהן 26 בירושלים.

במקביל למכתב הכללי, פרסם הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי דוד יוסף, מכתב חיזוק מיוחד הממוען לכל העוסקים במלאכת הקודש והפצת הקריאה. במכתבו, מחזק הראשל"צ את ידי העוסקים ביוזמה ומדגיש את החשיבות הקריטית בעת הזו לעורר את הלבבות ולהוסיף בשמירת השבת כזכות מגנה על עם ישראל.

בתפילה כי הקריאה המשותפת של גדולי ישראל מכל החוגים יעורר הדים רבים בקרב הציבור, ובס"ד 'אתערותא דלתתא' אכן תעורר רחמי שמיים מרובים, וזכות השבת תגן על עם ישראל בארץ ובתפוצות.