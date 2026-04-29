כיכר השבת
אחרי גל המעצרים

מהומות ועימותים סוערים בכניסה לירושלים: חייל שלף את נשקו מול מפגיני 'הפלג', ניסיון להפוך ניידת

מאות מפגינים מ'הפלג הירושלמי' חוסמים את הכניסה לירושלים במחאה על מעצר בן ישיבה | במהלך המהומות הותקפו חיילים ואחד מהם שלף נשק | נעשה ניסיון להפוך ניידת משטרה והכוחות פועלים לפינוי הציר באמצעות מכת"זית וכוח פיזי (אקטואליה)

(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מאות מפגינים הנמנים עם 'הפלג הירושלמי' חסמו לקראת ערב (רביעי) את הכניסה ל, במחאה על מעצרו של תלמיד הישיבה נהוראי בכר, שנעצר בגין עריקות מהצבא ונידון לעשרים ימי מחבוש.

המהומות, שהחלו בשעות אחר הצהריים, הדרדרו במהירות לעימותים קשים שכללו תקיפת חיילים במדים, ניסיונות להפוך ניידת משטרה ועימות ישיר עם כוחות הביטחון שהפעילו מכת"זית בניסיון לפתוח את ציר התנועה המרכזי לבירה.

האירוע החריג ביותר נרשם כאשר, לפי הדיווח ב-Ynet, קבוצת חיילים שעברה באזור הותקפה על ידי חלק מהמפגינים, מה שהוביל את אחד החיילים לשלוף את נשקו האישי בתגובה לתחושת האיום.

במקביל, המפגינים הקיפו ניידת משטרה שהגיעה לזירה וניסו להפוך אותה על צדה תוך קריאות מחאה. המשטרה, שהזרימה כוחות תגבור של מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, הכריזה על הפגנה בלתי חוקית והחלה בפינוי המוחים תוך שימוש בכוח ובאמצעים לפיזור הפגנות, לאחר שהוראות הפינוי של הקצינים בשטח לא נענו.

הרקע לסבב המחאות הנוכחי נעוץ בהוראתו של מנהיג '', הגאון רבי עזריאל אוירבך, שהורה לחסידיו לצאת לרחובות בעקבות "חציית קווים אדומים ברדיפת עולם התורה".

זעמם של המפגינים התעורר לא רק בשל מעצרו של תלמיד הישיבה, אלא גם כהמשך לאירועי הימים האחרונים, הכוללים פריצה לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, אירוע שבגינו עדיין שוהים עשרה עצורים מאחורי סורג ובריח.

המתיחות בשטח נותרה גבוהה גם בשעות הערב, כאשר עומסי תנועה כבדים מורגשים בכל אזור הכניסה לעיר ובצירים הסמוכים. כוחות המשטרה מנסים למנוע מהמפגינים לחסום שוב ושוב את נתיבי הנסיעה, בעוד בקרב המארגנים מבהירים כי המחאה תימשך כל עוד נמשכים מעצרי העריקים והסנקציות נגד תלמידי הישיבות שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס.

שכל דיגלאי יעשה חשבון נפש האם אינו מוחה כי לא אכפת לו, כי לא נח לו או שבאמת מקשיב לרבותיו ומדוע רק בזה מקשיב לרבותיו
ערבוביא
1
אינני מבין למה הממשלה עושה כזה מאבק סביב הענין. היא יכולה פשוט לשלול אזרחות מהמתנגדים לגיוס, וככה אין להם לא זכויות ולא חובות. קל ופשוט. אני משער שגם המתנגדים, לפחות אנשי הפלג, ישמחו לא להיות חלק מהמדינה הציונית.
צריך עיון

