מאות מפגינים הנמנים עם 'הפלג הירושלמי' חסמו לקראת ערב (רביעי) את הכניסה לירושלים, במחאה על מעצרו של תלמיד הישיבה נהוראי בכר, שנעצר בגין עריקות מהצבא ונידון לעשרים ימי מחבוש.

המהומות, שהחלו בשעות אחר הצהריים, הדרדרו במהירות לעימותים קשים שכללו תקיפת חיילים במדים, ניסיונות להפוך ניידת משטרה ועימות ישיר עם כוחות הביטחון שהפעילו מכת"זית בניסיון לפתוח את ציר התנועה המרכזי לבירה. האירוע החריג ביותר נרשם כאשר, לפי הדיווח ב-Ynet, קבוצת חיילים שעברה באזור הותקפה על ידי חלק מהמפגינים, מה שהוביל את אחד החיילים לשלוף את נשקו האישי בתגובה לתחושת האיום. במקביל, המפגינים הקיפו ניידת משטרה שהגיעה לזירה וניסו להפוך אותה על צדה תוך קריאות מחאה. המשטרה, שהזרימה כוחות תגבור של מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב, הכריזה על הפגנה בלתי חוקית והחלה בפינוי המוחים תוך שימוש בכוח ובאמצעים לפיזור הפגנות, לאחר שהוראות הפינוי של הקצינים בשטח לא נענו.

הרקע לסבב המחאות הנוכחי נעוץ בהוראתו של מנהיג 'הפלג', הגאון רבי עזריאל אוירבך, שהורה לחסידיו לצאת לרחובות בעקבות "חציית קווים אדומים ברדיפת עולם התורה".

זעמם של המפגינים התעורר לא רק בשל מעצרו של תלמיד הישיבה, אלא גם כהמשך לאירועי הימים האחרונים, הכוללים פריצה לביתו של קצין המשטרה הצבאית הראשי, אירוע שבגינו עדיין שוהים עשרה עצורים מאחורי סורג ובריח.

המתיחות בשטח נותרה גבוהה גם בשעות הערב, כאשר עומסי תנועה כבדים מורגשים בכל אזור הכניסה לעיר ובצירים הסמוכים. כוחות המשטרה מנסים למנוע מהמפגינים לחסום שוב ושוב את נתיבי הנסיעה, בעוד בקרב המארגנים מבהירים כי המחאה תימשך כל עוד נמשכים מעצרי העריקים והסנקציות נגד תלמידי הישיבות שאינם מתייצבים בלשכות הגיוס.

