החלטת צה"ל לחדש את הפעילות היזומה למעצר עריקים, שהופסקה במהלך המלחמה נגד איראן, הובילה אחר הצהריים (שלישי) לחידוש מחאות הפלג בפלג הירושלמי.

בשעה זו החלה הפגנה בכביש 4 שנחסם לתנועה על ידי המשטרה לשני הכיוונים. הרב צבי פרידמן, מנהיג הפלג הקיצוני בפלג הירושלמי, הורה לצאת היום להפגנות לאחר מעצרם של שני בחורי ישיבה, האחד בביתו בירושלים בלילה שבין ראשון לשני, ועל מעצר נוסף של תלמיד ישיבה סמוך לישיבתו בהרצליה.

נכון לשעה זו, כביש 4 חסום לחלוטין לשני הכיוונים במחלף אלוף שדה לכיוון צפון ובמחלף אם המושבות לכיוון דרום.

המשטרה נערכת להתפתחות עומסי תנועה כבדים גם בציר ז'בוטינסקי בבני ברק וצופה כי מוקדי מחאה נוספים ייפתחו בירושלים. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזורים אלו בשעות הקרובות ולעשות שימוש בדרכים חלופיות עקב הצפי להמשך החסימות.

מהמשטרה נמסר:

בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש ומתעמתים עם כוחות המשטרה. קצין משטרה הודיע על הפגנה בלתי חוקית.

שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות.

הסדרי תנועה כביש 4:

* כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים.

* כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה.

* ⁠ציר ז׳בוטינסקי מפתח תקווה רחוב היצירה עד רחוב השומר בבני ברק.

שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומבצעים הכוונת תנועה. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת.

משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק, יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור."

הפלג הירושלמי הודיע מאוחר יותר כי בהוראת הגר"ע אויערבך, תלמידי הפלג הירושלמי יצטרפו מחר למחאה בכניסה לעיר ירושלים בשעה 17:00.