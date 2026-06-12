"הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים – עליהם הכתוב אומר: ואוהביו כצאת השמש בגבורתו". מאמר חז"ל הידוע, קיבל השבוע משמעות מצמררת ומעל לדרך הטבע, בסיפור מדהים שנחשף על ידי הגאון רבי אברהם ישעיהו קובלסקי, בעל מתיקות ה'דף היומי', שהיה עד ראיה לדרמה כולה.

הסיפור המטלטל החל לפני כמחצית השנה. האדמו"ר מסרטופקוב ערך שבת 'שבע ברכות' מרוממת לנכדתו הכלה, בהשתתפות קהל חסידים באולמי 'בנות ירושלים'. באמצע סעודת השבת הופיע פתאום באולם יהודי מר נפש, וביקש לגשת אל השולחן כדי לקבל את ברכתו של הרבי.

הרבי, במידת הרחמים והחסד שלו, קיבל את פניו במאור פנים והאציל עליו רוב ברכות וישועות כדרכו בקודש. אלא שאז התרחש אירוע שהותיר את מאות הנוכחים בהלם מוחלט.

לתדהמתם של החסידים הרבים, ברגע שהרבי סיים לברך אותו, פתח אותו אדם את פיו ובמילות גנאי מחרידות שפך את כל תכולתו על הרבי. הנוכחים באולם מספרים על דברי ביזוי קשים ביותר, מילים שאף פעם לא נאמרות על אחרון פושעי ישראל, תוך שאותו אדם מנאץ את פיו בדברי ניבול וקללות נוראות לעבר האדמו"ר, קבל עם ועדה.

באולם השתררה מהומה, החסידים שלא יכלו לשאת את ביזוי כבוד רבם, ביקשו לבצע שמות באיש ולסלקו בבושת פנים מהמקום. אולם באותן שניות, הרבי, בדרגה עילאית של שבירת המידות, סימן בידו בתוקף ונתן הוראה חד משמעית לכל החסידים: "אל תעשו לו כלום!". הרבי שתק, קיבל את הביזוי באהבה - ודמם.

אך כאן הדרמה רק החלה. הרבי, שניצל את רגעי הרצון העצומים של מציאות "שומע חרפתו ואינו משיב", פנה על אתר לשלושה בחורים מבוגרים מאוד שהיו באולם, והבטיח להם במקום כי בזכות רגעי הביזוי הללו – הם ימצאו את זיווגם בקרוב ממש ומעל לדרך הטבע.

השבוע, חצי שנה בלבד לאחר אותו אירוע, נרשמה התרגשות עצומה בחסידות כאשר אחד מאותם שלושה בחורים מבוגרים בא בברית האירוסין בשעה טובה ומוצלחת, לקול ששון וקול שמחה.

הרב קובלסקי, ששיתף את הסיפור מתוך כלי ראשון, סיים את דבריו בהתרגשות ואמר כי מדובר בנס גלוי ובמופת מדהים, המהווה הוכחה ניצחת וכוח אדיר לאלו הנעלבים ואינם עולבים, שביכולתם לבקוע רקיעים ולפעול ישועות עצומות מעל דרך הטבע.