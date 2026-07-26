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על ההצלה מבית האסורים ברומניה; אלפים נהרו לסעודת ההודאה בסקולען ירושלים

אלפי חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש (מוצ"ש), במלווה מלכה בשילוב סעודת הודאה שערך האדמו"ר סקולען ירושלים להודאה על הצלת זקינו הרה"ק בעל ה'נועם אליעזר' זיע"א ובנו האדמו"ר מסקולען זיע"א מבית האסורים ברומניה • א. אייזנבאך מגיש תיעוד ענק (חסידים)

סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים| צילום: צילום: א. אייזנבאך
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)
סעודת הודאה מוצ"ש נחמו בחצה"ק סקולען ירושלים (צילום: א. אייזנבאך)

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האדמו"ר מסקולען ירושליםסעודת הודאהמוצאי שבת נחמו

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