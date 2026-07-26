על ההצלה מבית האסורים ברומניה; אלפים נהרו לסעודת ההודאה בסקולען ירושלים
אלפי חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש (מוצ"ש), במלווה מלכה בשילוב סעודת הודאה שערך האדמו"ר סקולען ירושלים להודאה על הצלת זקינו הרה"ק בעל ה'נועם אליעזר' זיע"א ובנו האדמו"ר מסקולען זיע"א מבית האסורים ברומניה • א. אייזנבאך מגיש תיעוד ענק (חסידים)
בשבוע שעבר התקיים מעמד מרומם של 'חבורת התחזקות' לכלל בחורי החבורות בחצה"ק באסטאן בראשות האדמו"ר | תחילה נערך מעמד תפילה והתעוררות ברחבת שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי, לרגל ימי בין המצרים, כשבמהלכו שוררו יחד ניגוני התעוררות וציפייה לגאולה | לאחר מכן ערך הרבי 'טיש לחיים' בין חומות העיר העתיקה, ונשא דברים חוצבים על תשוקת כלל ישראל לשוב לירושלים עיה"ק ודברי הכנה לקראת ימי בין הזמנים הבעל"ט (חסידים)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, השוהה למנוחה ב'הר יונה' שבנוף הגליל, ערך את השבת יחד עם האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק השוהה אף הוא במקום | צפו בתיעוד מערב שבת וממוצאי שבת קודש, וכן מביקור האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש אצל אחיו מויז'ניץ לונדון במהלך השבוע שעבר (חסידים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה השתתפו אמש (מוצ"ש), במלווה מלכה בשילוב סעודת הודאה שערך האדמו"ר סקולען ירושלים להודאה על הצלת זקינו הרה"ק בעל ה'נועם אליעזר' זיע"א ובנו האדמו"ר מסקולען זיע"א מבית האסורים ברומניה • א. אייזנבאך מגיש תיעוד ענק (חסידים)
משה קאהן מגיש תיעוד מיוחד מחמש חצרות קודש בירושלים, במהלך צום תשעה באב, החל מהאדמו"ר מדושינסקיא, האדמו"ר מספינקא, ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, האדמו"ר המקובל רבי יצחק מאיר מורגנשטרן והגה"צ המקובל רבי אייביש צענווירט | צפו במראות הקודש מאמירת הקינות, הבכי על הגלות ומעמדי קידוש לבנה והטישים במוצאי יום האבל (חסידים)
מאות חסידי ביאלה בני ברק יסתופפו השבת ('נחמו') בצל האדמו"ר ברובע היהודי בירושלים • בשל שאיפת האדמו"ר לאחד את כלל החסידים במתחם אחד, הועברה השבת ממנהגה המקורי בבין המצרים – לשבת הנחמה • התפילות ייערכו בכותל המערבי ובהיכל ישיבת 'פורת יוסף' • כל הפרטים וזמני השבת (חסידים)
שבת מרוממת ובלתי נשכחת עברה בשבת האחרונה על תומכי וידידי מכון 'מעיינות הרים - זוועהיל', אשר הסתופפו בצל הקודש של האדמו"ר מזוועהיל בעיר העתיקה בירושלים | במהלך השבת ערך הרבי את התפילות והסעודות בהתרוממות עילאית (חסידים)
תושבי שכונת מתחם הסופרים בבני ברק התכנסו במהלך יום תשעה באב בבית מדרשו של האדמו"ר ממיאלען | צפו בתיעוד החל בליל הצום באמירת מגילת 'איכה' ובבוקר באמירת הקינות | עם צאת הצום, פשט האדמו"ר את בגדי החול ולבש מלבושי שבת כמנהג אבותיו, ויצא בראש עדת חסידיו לעריכת קידוש לבנה ברחובה של עיר, מתוך ציפייה וישועה לבניין בית המקדש (חסידים)
הגה"צ גאב"ד אודווארי, השוהה בימי הקיץ למנוחה בהרי הקאנטרי בארה"ב, קונן בבכי על חורבן בית המקדש בהיכל בית מדרשו במקום | לצדו נצפה חתנו, הגה"צ רבי מאיר איתמר רוזנבוים, בעל 'דרך אמונה' | בצאת הצום יצא הגאב"ד בראש חסידיו לעריכת קידוש לבנה על מדשאות הקאנטרי (חסידים)
הגה"צ גאב"ד מאקאווא קונן ביום תשעה באב על חורבן בית מקדשנו בהיכל בית מדרשו בקריית אתא, וכבכל שנה נשא דברי התעוררות במשך שעות ארוכות | בתום הקינות פצחו החסידים בשירי כיסופים לגאולה | כנהוג, פקד לאחר מכן הגאב"ד את ציון אביו זצ"ל בבית העלמין בעיר, שם העתיר לישועת הכלל והפרט | שוקי לרר הגיע במיוחד מבני ברק לתעד את הרגעים המרוממים בצל הקודש (חסידים)
האדמו"ר מלעלוב, השוהה בימים אלו למנוחה בעיר הקודש צפת, קונן אמש על חורבן בית המקדש בבית מדרשו השוכן בלב הסמטאות העתיקות • המוני תושבים ואורחים, ובהם רבים מהנופשים השוהים בעיר, נהרו למקום והצטרפו לאמירת הקינות • דוד כהן מגיש תיעוד (חסידים)
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