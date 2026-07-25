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איראן מאשימה: אוקראינה תקפה ספינה שלנו, "לא נהסס להגן על בטחוננו"

איראן מאשימה כי אוקראינה תקפה ספינת סחר איראנית בים הכספי | "בהתאם לעקרון ההגנה העצמית, לא נהסס להגן על האינטרסים שלנו ועל ביטחוננו הלאומי" (בעולם)

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התקיפות האוקראניות
התקיפות האוקראניות| צילום: צילום: מתוך רשתות חברתיות

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הודיע היום על שורת מתקפות של אוקראינה בעומק רוסיה, כולל תקיפת ספינות בים הכספי, בהן ספינת מלחמה וספינות המשמשות למשלוחי נשק בינה לבין .

משרד החוץ של איראן הודיע בתגובה כי הוא "מגנה בחריפות" את פעולתה של אוקראינה, במסגרתה הותקפה לדבריהם לפנות בוקר ספינת סחר איראנית בים הכספי.

לטענת איראן, התקיפה גרמה לפיצוץ בספינה, למותו של מלח אחד ולפציעתו של אדם נוסף. עוד נטען כי מדובר במעשה תוקפנות "שעלול להחריף ולהרחיב את המלחמה".

על פי משרד החוץ של איראן, התקיפה האוקראינית על הספינה האיראנית בים הכספי "מעידה על המשך הגישה העוינת והבלתי ההגיונית של המשטר האוקראיני כלפי הרפובליקה האסלאמית של איראן".

באיראן איימו כי "בהתאם לעקרון ההגנה העצמית, לא נהסס להגן על האינטרסים שלנו ועל ביטחוננו הלאומי".

איראןרוסיהאוקראינהמלחמהתקיפות
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