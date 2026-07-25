איגוד האינטרנט הישראלי התריע הערב מפני גל חריג של חסימות חשבונות וואטסאפ בישראל, לאחר שבמהלך סוף השבוע התקבלו עשרות פניות ממשתמשים שדיווחו כי חשבונותיהם נחסמו ללא סיבה ברורה.

לטענתם, גם לאחר שהגישו ערעור דרך המערכת של וואטסאפ, הם טרם הצליחו לשחזר את הגישה לחשבונותיהם.

באיגוד מעריכים כי ייתכן שמדובר בתופעה רחבה יותר, שעלולה להתרחב בימים הקרובים, וקוראים לציבור לגבות בהקדם שיחות, תמונות, מסמכים וכל מידע חשוב השמור באפליקציה.

במקביל, הזהירו באיגוד מפני גורמים פרטיים המציעים להסיר את החסימה תמורת תשלום. "אין כיום דרך מוכרת לעקוף את החסימה באמצעות צד שלישי", הבהירו, והוסיפו כי הדרך היחידה היא להגיש ערעור דרך הודעת החסימה ולפנות ישירות לוואטסאפ.

ממטא נמסר בתגובה: "אנחנו פועלים באופן מתמיד כדי לאתר משתמשים שמנסים לנצל לרעה את הפלטפורמה שלנו, וחוסמים את חשבונותיהם כדי לשמור על ביטחון המשתמשים. לעיתים אנו טועים, וכשזה קורה אנו פועלים במהירות כדי לתקן את המצב ולאפשר למשתמשים לשוב ולהשתמש בוואטסאפ".