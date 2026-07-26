התחזית המלאה סכנה בחופי הים: האזהרה שיצאה הבוקר עם פתיחת בין הזמנים הקלה בעומס החום, אך הים מסוכן: השירות המטאורולוגי פרסם הבוקר אזהרה כתומה מגל הים התיכון | בהמשך השבוע: עלייה קלה בטמפרטורות והכבדת חום • כל הפרטים והתחזית המלאה לבין הזמנים (מזג האוויר)