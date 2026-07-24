אמו של אורון שאול הי"ד ( צילום: אביהו שפירא - ynet )

זהבה שאול ז"ל, אימו של סמ"ר אורון שאול הי"ד שנפל במבצע "צוק איתן" וגופתו הוחזקה בידי חמאס במשך עשור, הלכה לעולמה בגיל 71. פטירתה מגיעה כשנה וחצי לאחר שגופת בנה הושבה לישראל במבצע מיוחד של צה"ל והשב"כ.

זהבה, תושבת פוריה עילית בעמק הירדן, ניהלה יחד עם בעלה המנוח הרצל שאול ז"ל מאבק ציבורי ומדיני עיקש להשבת בנם. המשפחה פעלה ללא לאות מול גורמים ביטחוניים ומדיניים בארץ ובעולם, בניסיון להעלות את הנושא למודעות הציבורית ולהביא לסגירת המעגל הכואב. אביו של אורון, הרצל שאול ז"ל, נפטר ממחלה קשה בשנת 2016 ולא זכה להיות במעמד השבת בנו לארץ. שני ההורים הובילו יחד את המאבק עד לפטירתו של הרצל, ולאחר מכן המשיכה זהבה לפעול בעוצמה רבה למען השבת בנה לקבר ישראל. במהלך השנים פנתה זהבה לגורמים בינלאומיים רבים, ביניהם לממשלת גרמניה. בשנת 2017, במהלך ביקור בברלין, ביקשה מהגרמנים להתערב בנושא, כפי שעשו בעבר. בעקבות פנייתה, שר החוץ הגרמני דאז סיכם עם ראש הממשלה נתניהו כי גרמניה תיקח תפקיד פעיל במשא ומתן על השבת הנעדרים והחללים. פרטים חדשים על היעלמות הילד בן ה-4: האב מסר שנעלם בדיונות בין המצוק לחוף חזקי שטרן | 23.07.26 פורסם התיעוד האחרון של יובל כוגן; אימו: ''אני חוששת שחטפו לי את הבן" כיכר השבת | 08:48 "נתניהו צעק עלינו 'שקרנים'" במהלך המאבק הארוך, חוותה המשפחה רגעים קשים במיוחד. בשנת 2018, בראיון לתקשורת, חשפה זהבה כי כחודשיים לפני פטירת בעלה הרצל, התקיימה פגישה עם ראש הממשלה שבמהלכה "צעק עלינו והטיח בנו האשמות. הוא כינה אותנו שקרנים". לדבריה, עד לפגישה זו הרצל נתן אמון מלא במערכת והאמין להבטחות, אך הפגישה הייתה "קש ששבר את גב הגמל". לפני מותו השאיר הרצל בידי אשתו צוואה ברורה: "לא להאמין יותר להבטחות ולעשות כל שביכולתנו להשיב את אורון הביתה". זהבה קיימה את הצוואה במלואה והמשיכה במאבק עד לרגע השבת בנה.

חלק מדבריה הקשים של זהבה שאול

אורון שאול הי"ד - מצטיין הנשיא

אורון שאול הי"ד נולד ב-27 בדצמבר 1993, השני מבין שלושת בניהם של זהבה והרצל. הוא גדל בפוריה עילית, למד בתיכון "בית ירח" ושירת כלוחם בחטיבת גולני. ביום העצמאות תשע"ד, כחודשיים בלבד לפני נפילתו, הוענק לו אות מצטיין הנשיא.

ב-20 ביולי 2014, במהלך קרב שג'אעייה במבצע "צוק איתן", נפגע נגמ"ש M-113 שבו נסע מירי טיל נ"ט. באירוע הקשה נהרגו שישה חיילים נוספים, ואורון הוגדר כחלל שמקום קבורתו לא נודע לאחר שגופתו נחטפה בידי חמאס.

סגירת המעגל במבצע "שובו בידינו"

ב-18 בינואר 2025, במהלך מלחמת "חרבות ברזל", חולצה גופתו של אורון מרצועת עזה בפעילות משותפת של צה"ל והשב"כ שנשאה את השם "מבצע שובו בידינו". החילוץ הוביל לסגירת מעגל עבור המשפחה לאחר שנות ההמתנה הארוכות.

בהלווייתו של אורון, שהתקיימה בבית העלמין בפוריה עילית, השתתפו אלפים. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד ואמר: "ברגע הזה המנחם ובה בעת המייסר כל כך; אני פונה אליכם, משפחת שאול היקרה, בשם מדינת ישראל כולה – ומבקש מכם סליחה. סליחה על השנים המענות שעברתם כולכם".

הלווית החייל אורון שאול ז"ל ( צילום: מהרשתות החברתיות )

ראש הממשלה נתניהו שוחח עם זהבה לפני ההלוויה. היא הודתה לו ואמרה: "הבטחת להחזיר אותו - וקיימת". השניים אמרו יחד את הפסוק "ויש תקווה לאחריתך נאום ה', ושבו בנים לגבולם".

"אישה אצילית שנלחמה ללא לאות"

ממועצה האזורית עמק הירדן נמסר: "מרכינים ראש עם היוודע דבר פטירתה של זהבה שאול, תושבת הישוב פוריה עילית. זהבה הייתה אישה יקרה ואצילית, שנלחמה מעל 10 שנים להשבת בנה אורון לקבר ישראל. המועצה מחבקת בשעה זו את המשפחה ומרכינה ראש לזכרה".

"זהבה תיקבר בבית הקברות בפוריה עילית, לצד בעלה הרצל ז"ל ולצד קברו של אורון, שרק בימים האחרונים ציינו את יום השנה הראשון לנפילתו בבית הקברות שביישוב", נמסר מהמועצה. "ראש המועצה עידן גרינבאום ליווה את המשפחה לאורך כל השנים ומביע את תנחומיו ומחבק את הבנים אופק ואבירם. יהי זכרה של זהבה ברוך".