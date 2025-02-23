צה"ל ושב"כ חשפו כי המבצע להשבתו של אורון שאול החל במעצר גורם מפתח על ידי סיירת מטכ"ל, והסתיים בפשיטת שייטת 13 על נכס אזרחי בעזה | המידע המדויק על מיקום הגופה הופק מחקירת שב"כ, תוך הקפדה על אי פגיעה בחטופים חיים בקרבת מקום | כל מה שאפשר לספר כעת (צבא)
נשיא המדינה הרצוג התייחס להמשך עסקת החטופים וטען: "אי אפשר לסמוך על מפלצות האדם הללו, ובכל זאת, יש חובה עליונה ומוחלטת שהחטופות והחטופים יחזרו הבייתה" | בהמשך הוסיף: "אנחנו חייבים לזכור שזו הברית העליונה ביותר בין המדינה לאזרחיה" (חדשות)
לאחר כעשור בין הצללים, במהלכו לא נחשפו בציבור, והשמועות והאגדות סביבם פרחו כיד הדמיון, בשבועות האחרונים נחשפו אזרחי ישראל (ועזה) למחבלים העזתים המשרתים ב'יחידת הצללים' היוקרתית של ארגון הטרור חמאס, האחראית לשמור על החטופים הישראלים | ב'טקס' המזוויע בו שוחררו ארבע התצפיתניות וכן בשחרור בשבת האחרונה, ה'לוחמים' השפלים עמדו לראשונה אל מול המון עזתי מריע | פרופיל (מגזין כיכר)
חמישה ימים לאחר שהתבשרו על חילוץ גופת בנם, היום (חמישי) הגיע ראש הממשלה בנימין נתניהו לניחום אבלים אצל משפחתו של אורון שאול הי"ד | גופתו חולצה בפעילות חשאית מיוחדת של צה״ל ושב״כ, והוא הובא לקבורה בישראל (בארץ)
קהל רב מאוד מלווה את סמ"ר אורון שאול בדרכו האחרונה בבית העלמין בפוריה עילית | נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד בהלוויה: "ברגע הזה המנחם ובה בעת המייסר כל כך; אני פונה אליכם, משפחת שאול היקרה, בשם מדינת ישראל כולה – ומבקש מכם סליחה" (בארץ)
מפקד הגדוד שבו שירת אורון שאול הי"ד: "היום המעגל נסגר. זהו יום שבו מתערבבים רגשות הכאב על נפילתך בקרב לצד רגשות השבתך הביתה לקבורה בישראל" | מתאם פעולות הממשלה בשטחים ומפקד חטיבת גולני ביקרו בבית המשפחה: "נמשיך לחבק וללוות" (צבא)
בעודם מתכוננים למתקפת הפתע על ישראל, ערך ארגון הטרור הרצחני חמאס משא ומתן מול לשכת ראש הממשלה להשבת ארבעת השבויים, חלקם לא בין החיים, המחוזקים בעזה. לאחרונה היה נראה שהמגעים מתקדמים - עד מתקפת הפתע (חדשות)