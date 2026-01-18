כיכר השבת
פעילות סודית בלב עזה

"דרום אדום" נחשף: כך הושבה גופתו של אורון שאול הי"ד

צה"ל ושב"כ חשפו כי המבצע להשבתו של אורון שאול החל במעצר גורם מפתח על ידי סיירת מטכ"ל, והסתיים בפשיטת שייטת 13 על נכס אזרחי בעזה | המידע המדויק על מיקום הגופה הופק מחקירת שב"כ, תוך הקפדה על אי פגיעה בחטופים חיים בקרבת מקום | כל מה שאפשר לספר כעת (צבא)

אורון שאול (צילום: באדיבות המשפחה)

צה"ל ושירות הביטחון הכללי חשפו היום (ראשון) את פרטי מבצע "דרום אדום", שבמסגרתו הושבה לישראל לפני כשנה גופתו של סמ"ר אורון שאול ז"ל.

שאול נפל בקרב בשג'אעייה במהלך מבצע "צוק איתן" ביולי 2014, ומאז הוחזקה גופתו בידי ארגון הטרור חמאס.

לפי הודעת גופי הביטחון, ראשיתו של המבצע המודיעיני בתחקור עצורים, שהעלה קצה חוט בנוגע לנכס אזרחי ששימש כנקודת מסתור לאורך שנים.

בעקבות מידע זה, פשטו לוחמי סיירת מטכ"ל על המבנה ועצרו גורם מפתח שהתגורר במקום. בחקירתו בשב"כ סיפק העצור מידע מדויק על המיקום שבו הוחזקה הגופה.

יממה לאחר המעצר, יצאו הכוחות למבצע החילוץ בלב העיר עזה. בפעילות השתתפו לוחמי שב"כ, כוחות משייטת 13 וחטיבה 188, תחת פיקוד אוגדה 162 ובהכוונת מפקדת השבויים והנעדרים. הכוחות חילצו את גופתו של שאול מהנכס האזרחי, תוך יישום תוכנית מבצעית שנועדה למנוע סיכון של חטופים חיים שהוחזקו במרחב.

"יממה לאחר המבצע המקדים, ובזכות סדרת מבצעיים מודיעיניים, בוצעה פעילות מיוחדת של שב״כ עם כוחות משייטת 13 וחטיבה 188 בפיקוד אוגדה 162 ובהכוונת מפקדת השו״ן, בה חולץ החלל החטוף סמ״ר אורון שאול ז״ל, מאותו נכס אזרחי בו הוחזק שנים. הפעילות תוכננה ובוצעה באופן שלא יסכן חטופים חיים שהוחזקו בעיר עזה", נמסר.

מצה"ל ומאגף הדוברות של שירות הביטחון הכללי נמסר כי הכוחות ימשיכו לפעול בכל האמצעים עד להשבתם של כלל החטופים לישראל.

