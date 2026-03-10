140 ק"ג חומר נפץ: תיעוד ירי הרקטה הכבדה לשפלה

במאמץ לייצר מצג של הישגים מול מבצע "שאגת הארי", פרסם לפני זמן קצר חיזבאללה תיעוד מפורט של הירי שבוצע אתמול (שני) לעבר עומק המדינה. במוקד התיעוד: רקטת ה"נאסר-2", שנחשבת לאחד הכלים הכבדים והרסניים ביותר בארסנל של ארגון הטרור.

הנתונים המבהילים של ה"נאסר-2"

המומחים בצה"ל עוקבים בדאגה אחר השימוש ברקטה הספציפית הזו, שנועדה לגרום נזק מקסימלי לריכוזי אוכלוסייה ובסיסים אסטרטגיים:

משקל ראש קרב: כ-140 ק"ג של חומר נפץ מרסק (יותר מפי 5 מרקטה רגילה).

טווח יעיל: עד 150 ק"מ – מה שמאפשר לחיזבאללה לפגוע בכל נקודה בשפלה ובגוש דן גם ממרכז לבנון.

דיוק קטלני: הרקטה מיועדת לפגיעה במטרות תשתית גדולות, כמו בסיס התקשורת שנבחר כמטרה אתמול.

ניסיון פגיעה בנכס אסטרטגי

הירי אתמול כוון לעבר בסיס תקשורת באזור השפלה, בניסיון לשבש את מערכות השליטה והבקרה של צה"ל.

למרות התיעוד הדרמטי שהפיץ חיזבאללה, בצה"ל מדגישים כי מרבית האיומים יורטו או נפלו בשטחים פתוחים, אך הנזק הפוטנציאלי של ראש קרב במשקל כזה מחייב את התושבים להקפדה יתרה על הנחיות פיקוד העורף.

מרוץ החימוש של חיזבאללה

השימוש ב"נאסר-2" מעיד על כך שחיזבאללה בוחר להפעיל את ה"כלים הכבדים" שלו מוקדם מהצפוי במערכה, ככל הנראה כמענה ללחץ הכבד שמפעיל חיל האוויר על מחסני הטילים בלבנון. התיעוד שהופץ נועד להרים את המורל בקרב פעילי הארגון ולהעביר מסר של איום ישיר על מרכז הארץ.