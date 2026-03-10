כיכר השבת
"בשיא האנרגיה"

צפו: יירוטי הטילים קטעו את צילומי הקליפ של שמוליק סוכות

תיעוד בלעדי ב'כיכר השבת': בעוד המצלמות פועלות והזמר שמוליק סוכות מבצע את הלהיט הבא שלו במושב חניאל, השמיים נצבעו בלהבות. מטח טילים מאיראן עצר את הצילומים והפך את הסט לזירת מלחמה. צפו ברגעי הדרמה, בריצה למרחב המוגן והיירוטים מעל הראש (ברנז'ה)

שמוליק סוכות ברגעי הדרמה (צילום: באדיבות)

צוותי הצילום של הזמר שמוליק סוכות לא ציפו שהקליפ החדש יהפוך לסרט תיעודי על מבצע "שאגת הארי". במהלך יום צילומים מושקע במושב חניאל שבשרון, נקטעה השלווה בצורה ברוטלית על ידי אזעקות עולות ויורדות ומטחי טילים אדירים מכיוון מזרח.

התיעוד שחורך את הרשת

בתיעוד הבלעדי שהגיע לידי 'כיכר השבת', נראה סוכות כשהוא באמצע ביצוע מוזיקלי, כשלפתע נשמעים הפיצוצים העזים. במקום להתפזר, המצלמות המשיכו לעבוד ותיעדו את רגעי היירוט של מערכות ההגנה האווירית בדיוק מעל סט הצילומים.

"השמיים פשוט נפתחו"

"היינו בשיא האנרגיה של הצילומים, ופתאום השמיים פשוט נפתחו", מספר אחד מאנשי הצוות ל'כיכר השבת'. "זה היה שילוב של פחד מוות והתעלות גדולה. לראות את היירוטים האלו בזמן ששמוליק שר על אמונה וביטחון - זה נתן לשיר משמעות מצמררת שלא תכננו".

הקליפ שיהפוך להיסטורי

בסביבתו של שמוליק סוכות שוקלים כעת לשלב את התיעודים המלחמתיים בתוך הקליפ הסופי. "אי אפשר להתעלם ממה שקרה שם", אומרים בהפקה. "זה הסיפור של עם ישראל בתקופה הזו - ממשיכים ליצור ולשיר גם כשהטילים מעל הראש".

