ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א־רחמן א־ת׳אני, תקף בחריפות את איראן בעקבות מתקפות הטילים והכטב״מים על מדינות המפרץ, והגדיר את המהלך כ"טעות מסוכנת".

הדברים נאמרו בראיון לרשת סקיי ניוז לאחר שקטאר ספגה מספר מתקפות מצד המשטר האיראני במסגרת התגובה למתקפות של ארצות הברית וישראל, בעימות האזורי שנמשך כבר יותר מעשרה ימים.

לדברי ראש הממשלה הקטארי, המדינה מצויה בתקופה קשה במיוחד. "אנחנו נמצאים בתקופה קשה מאוד", אמר והוסיף כי בדוחה חשים "תחושה גדולה של בגידה" בעקבות פעולותיה של איראן.

לדבריו, התקיפות החלו כמעט מיד עם פרוץ הלחימה. "שעה בלבד אחרי תחילת המלחמה, קטאר ומדינות נוספות במפרץ הותקפו. הבהרנו שאנחנו לא מתכוונים לקחת חלק במלחמות נגד השכנים שלנו", תיאר.

16 תקיפות ביום: בנדר עבאס תחת אש אמריקאית דני שפיץ | 13:52

ראש הממשלה הקטארי ציין כי התקיפות לא היו צפויות כלל מצד טהראן, לאור היחסים שנשמרו בין הצדדים לאורך השנים. "כל המתקפות על מדינות המפרץ – מעולם לא ציפינו לכך מהשכנה שלנו", אמר. "תמיד ניסינו לשמור על יחסים טובים עם איראן, אבל ההצדקות והתירוצים שהם משתמשים בהם נדחים לחלוטין".

עוד הוסיף כי לדעתו ההחלטה האיראנית לתקוף את מדינות המפרץ הייתה שגיאה חמורה. "הטעות של האיראנים לתקוף את מדינות המפרץ הרסה הכול", אמר, אך הדגיש כי דוחה תמשיך לפעול להרגעת המתיחות. "אנחנו נמשיך לחפש דרכים להורדת ההסלמה", התבטא, וקרא גם לארצות הברית לפעול להפחתת המתיחות באזור.

במהלך הימים האחרונים נשמעו פיצוצים חזקים בבירת קטאר, דוחה, כאשר איראן שיגרה מספר מתקפות לעבר המדינה. במקביל הודיע משרד החוץ הקטארי כי איראן "תשלם מחיר" על התקיפות.

התקיפות האיראניות לא הוגבלו לקטאר בלבד. מאות טילים וכטב"מים שוגרו לעבר יעדים ברחבי האזור, בין היתר באיחוד האמירויות הערביות, ערב הסעודית, עומאן, בחריין וכווית. המתקפות פגעו גם ביעדים אזרחיים, כולל בתי מלון ושדות תעופה, והותירו אלפי בני אדם תקועים מחוץ למדינותיהם.