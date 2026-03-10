"לא הופעלה התרעה": המחדל שחשף פגיעות במערכות ההגנה

תחקיר משותף שהשלימו פיקוד העורף וחיל האוויר בימים האחרונים מעלה ממצאים מדאיגים: בעוד שרוב האיומים ששוגרו מלבנון יורטו בהצלחה במהלך מבצע "שאגת הארי", שני טילים הצליחו לחדור את מעטפת ההגנה האווירית ולפגוע בשני מוקדים שונים במרכז הארץ. על פי הנתונים, בוצעו ניסיונות יירוט כלפי שני הטילים, אך אלו כשלו - והטילים התפוצצו בשטח ישראלי.

המחדל הבולט ביותר שעולה מהתחקיר נוגע למערכת ההתרעה: למרות שהאיומים זוהו על ידי מערכות המכ"ם וניסיונות יירוט בוצעו, מערכת ה"צבע אדום" לא הופעלה באזורים בהם נפלו הטילים. כתוצאה מכך, תושבים באזורי הפגיעה לא קיבלו התרעה מוקדמת ולא הספיקו להיכנס למרחבים המוגנים לפני הפיצוצים.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, התייחס הערב (שני) לממצאי התחקיר והבהיר כי הפקנו לקחים מיידיים. "השלמנו תחקיר מעמיק יחד עם חיל האוויר", מסר אלוף קלפר. "הפקנו את הלקחים הרלוונטיים וביצענו התאמות מיידיות במערכות ההתרעה וההגנה". בפיקוד מדגישים כי מדובר באירוע חריג שבו התרחש שילוב של כשלים במספר מערכות במקביל.

בצה"ל מבהירים כי לא מדובר בנשק חדש או בטכנולוגיה לא מוכרת של חיזבאללה. האיומים ששוגרו היו דומים לאלו שנוטרלו בהצלחה במהלך המבצע בעבר, דבר המעלה שאלות קשות על המוכנות המבצעית והתפקוד של מערכות ההגנה באירוע הספציפי הזה. התחקיר בוחן את שרשרת האירועים שהובילה לכשל הכפול - גם ביירוט וגם בהתרעה.

הממצאים מצטרפים להערכות במערכת הביטחון כי חיזבאללה צפוי להגביר את קצב הירי לעבר ישראל בימים הקרובים. בדיון שהתקיים הערב עם ראש הממשלה ושר הביטחון הובהר כי הארגון מנסה לרשום הישגים נוספים לאחר הפגיעות במרכז. במקביל, בצה"ל דנים בהרחבת איזור החיץ בדרום לבנון מעבר למה שקיים כיום, נושא שעלה גם בדיונים מול הממשל האמריקני.

לקחי התחקיר צפויים להוביל לשינויים מבצעיים במערך ההתרעה ובפרוטוקולי התגובה של מערכות ההגנה האווירית. בפיקוד העורף מדגישים כי שלומם וביטחונם של אזרחי ישראל עומדים בראש סדר העדיפויות, וכי ההתאמות שבוצעו נועדו למנוע הישנות של מחדלים דומים. עוד יעודכן על פרטים נוספים שיתפרסמו בעקבות השלמת התחקיר המלא.