לוחמי גולני ברצועת עזה ( צילום: דובר צה"ל )

הסיפור שמתחיל בנגמ"ש בוער בשכונת שג'עייה ב-2014, הגיע לנקודת מפנה בלתי צפויה דווקא ביום השני של ראש השנה 2024. במהלך פשיטה צה"לית, נתפס מחשב של פעיל חמאס ובו הודעה בהולה למפקד חטיבת עזה, עז א-דין חדאד: "שים לב, בין העצורים בשיפא יש מי שיודע איפה נמצא 'החייל מדרג'".

השם הזה, "החייל מדרג'", היה שם הקוד שבו החזיק חמאס בגופתו של אורון שאול ז"ל במשך עשר וחצי שנים. המידע המודיעיני הזה שלח את חוקרי השב"כ ואמ"ן למרוץ נגד הזמן בין אלפי עצורים, עד לאיתור החוליה החסרה. המלכודת: סוחר הגלידות שהפך למטרה על פי החשיפה של ynet ו"ידיעות אחרונות", החקירות הובילו לאדם בשם איברהים חילו, עזתי שהחזיק בסוד הנורא מכל מתחת לביתו. המודיעין הישראלי החל במבצע הונאה מבריק: חילו פותה לשכור מחסן סמוך לציר סלאח א-דין, כשהוא משוכנע שהוא משתף פעולה בעסקת סחורות תמימה.

אורון שאול ז"ל ( צילום: אתר צה"ל )

דרמה לילית: המשאית שלא הניעה

בליל המבצע, המתח הגיע לשיא. חילו סירב להגיע למחסן, ביצע פניית פרסה וחזר לביתו שוב ושוב, כאילו חושיו מזהירים אותו. כשהתרצה לבסוף, רגע לפני הפריצה של כוח המסתערבים, אירעה תקלה ששיבשה את הנשימה: המשאית של הכוח המיוחד פשוט סירבה להתניע. דקות מורטות עצבים חלפו עד שהמנוע רעם והחטיפה בוצעה.

גם בחדר החקירות חילו שתק. רק תחת לחץ זמן כבד, כשצה"ל כבר נערך לנסיגה במסגרת הפסקת האש, הוא נשבר ומסר את המיקום המדויק: "הגופה אצלי, במקרר הקפואים מתחת לבית".

המבצע בתוך המבצע: רעש הארטילריה שחיפה על הפריצה

כאן הגיע המהלך הנועז ביותר. בגלל החשש לסיכון חטופים חיים, הוחלט לשלוח משתף פעולה פלסטיני למשימה התאבדותית. במוצאי שבת, ה-18 בינואר, הוא הגיע לבית של חילו וגילה מנעול כבד על המקרר.

כדי לאפשר לו לשבור את המנעול מבלי להעיר את השכונה כולה, צה"ל נקט בצעד חריג: הפגזה ארטילרית כבדה על שטחים פתוחים סמוכים. בחסות רעמי הפיצוצים, המשת"פ ניפץ את המנעול, איתר את הגופה ומילט אותה לידי הכוחות.