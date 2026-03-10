כיכר השבת
LIVEחיל האוויר פתח בגל תקיפות נרחב באיראן | עשרות שיגורים מאיראן ומלבנון | טראמפ שב לאיים

הצפון בוער: עשרות אזעקות הופעלו הלילה ברחבי הצפון בשל שיגורים מאיראן ומלבנון | אזעקות גם במרכז הארץ | בחסדי ה' לא היו נפגעים| חיל האוויר הישראלי פתח בגל תקיפות נוסף ברחבי איראן | סעודיה יירטה טיל ו-4 כטב"מים ששוגרו מאיראן | טראמפ מאיים: "איראן תספוג מכה קשה פי 20 מזו שספגה עד כה" (ביטחון)

שיגור טיל (צילום: אתר צה"ל)

• עשרות אזעקות הופעלו הלילה, בעיקר בצפון הארץ, בשל שיגורים מ ומלבנון, בחסדי ה' לא היו נפגעים.

• משמרות המהפכה של איראן התייחסו להצהרות הנשיא טראמפ ואיימו כי כי הם יהיו אלו שיקבעו מתי תיגמר המלחמה.

• נשיא , דונלד טראמפ, שב לאיים על איראן וכתב הלילה: "אם איראן תעשה דבר כלשהו שיפסיק את זרימת הנפט במצר הורמוז, היא תספוג מארצות הברית של אמריקה מכה קשה פי 20 מזו שספגה עד כה".

• סעודיה הודיעה לפנות בוקר כי הצליחה ליירט טיל ו-4 כטב"מים ששוגרו מאיראן.

08:20: אזעקות הופעלו בלשומי בשל שיגור מלבנון.

08:00: דובר מסר כי צה"ל השלים גל תקיפות נוסף נגד נכסי אגודת "אלקרצ' אלחסן" של את ארגון הטרור חיזבאללה: כ-30 נכסים של האגודה הותקפו בשבוע האחרון.

07:30: שר החוץ של איראן עבאס עראקצ'י התבטא כי "המשא ומתן עם ארה"ב כבר לא על הפרק".

07:22: פיקוד העורף הודיע לתושבי הצפון כי האירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

07:13: אזעקות הופעלו ביישובים רבים בצפון הארץ בשל שיגור רקטות וחשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון.

07:00: דיווח ב"וושינגטון פוסט": יועציו הקרובים של הנשיא טראמפ מזהירים בשיחות סגורות כי המלחמה הממושכת פוגעת בסיכוייו הפוליטיים. על פי הדיווח, היועצים הבכירים דוחקים בנשיא לגבש "תוכנית יציאה" מהמלחמה.

06:30: רפאל גרוסי, ראש הסוכנות הבין־לאומית לאנרגיה אטומית, עדכן כי: "בערך כחצי מכמות האורניום המועשר של אספהאן הגיע להעשרה של 60%, צעד קטן מאחוז ההעשרה הנדרש לנשק גרעיני, ואוחסן במתחם תת-קרקעי באספהאן שנראה כי לא נפגע בתקיפות הישראליות והאמריקניות".

06:15: משרד הפנים של בחריין הודיע כי צעירה בת 29 נרצחה ושמונה בני אדם נוספים נפצעו בעקבות פגיעת חימוש ששוגר מאיראן לעבר מבנה מגורים בבירה מנאמה.

06:00: משמרות המהפכה עונים להצהרות הנשיא טראמפ: "אנחנו נחליט מתי המלחמה תסתיים".

