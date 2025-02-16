עשור אחרי שנפל בדרג תופאח, הושב לוחם גולני לישראל במבצע שבו המציאות עלתה על כל דמיון. פרטים חדשים שנחשפו ב-ynet ובידיעות אחרונות חושפים את הדרמה: מהודעת ה-WhatsApp המפלילה שנמצאה בשיפא, דרך המשאית שנתקעה ברגע החטיפה, ועד המשת"פ שפרץ את המנעול בחסות הפגזות צה"ל (צבא וביטחון)
המאבק בפשיעה בחברה הערבית עולה שלב כאשר בימים האחרונים הופצה בחברה הערבית רשימה של "משתפי פעולה" עם המשטרה, עם שמות של שוטרים, עבריינים - וגם אזרחים חפים מפשע | המפיצים קראו להחרים אותם ואף לפגוע בהם | במשטרה חוששים מפגיעה נרחבת בחיי אדם: "שמו עליהם מטרה" (משטרה)
ביממה האחרונה פרצה סערה בלבנון לאחר שהתפרסם כי אחיו של אחד מפעילי חיזבאללה שאף נהרג בקרבות מול ישראל, התגלה כמרגל ישראלי שעקב אחר בכירי ארגון הטרור | משפחתו מיהרה להבהיר כי ניתקה עמו את הקשר לפני שנים רבות ואין לה אחריות כלפיו (העולם הערבי)