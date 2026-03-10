כיכר השבת
צפו בתיעוד מלבנון

עשר דקות מהשיגור: חיל האוויר השמיד משגר ממנו נורו רקטות לצפון

תוך עשר דקות ובפעם הרביעית ב-24 שעות האחרונות: צה"ל תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות לעבר צפון הארץ | צפו בתיעוד (צבא וביטחון)

צפו בתיעוד
צפו בתיעוד| צילום: צילום: דובר צה"ל
צפו בתיעוד (צילום: דובר צה"ל)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר