צפו בתיעוד מלבנוןעשר דקות מהשיגור: חיל האוויר השמיד משגר ממנו נורו רקטות לצפוןתוך עשר דקות ובפעם הרביעית ב-24 שעות האחרונות: צה"ל תקף את המשגר ממנו נורו הרקטות לעבר צפון הארץ | צפו בתיעוד (צבא וביטחון)בנב. ניסניכיכר השבת | 07:04צפו בתיעוד - צילום: דובר צה"לצפו בתיעוד| צילום: צילום: דובר צה"ל10100:00/0:04צפו בתיעוד (צילום: דובר צה"ל)צה"לאיראןחיזבאללהלבנוןמבצע שאגת האריהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:חיל האוויר פתח בגל תקיפות נרחב באיראן | עשרות שיגורים מאיראן ומלבנון | טראמפ שב לאייםכתבי כיכר השבת|06:38טראמפ הציל את חייהן? הספורטאיות האיראניות קיבלו מקלט מהמשטרכיכר השבת|09.03.26חוות הדעת על החנינה הושלמה | זה המהלך שביצע לוין נגד היועמ"שיתכיכר השבת|09.03.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:מלחיץ: מה שמעו ברדיו שמשדר בפרסית - והאזהרה של ה-CIA מסוכנים רדומים | צפויוסי נכטיגל|09.03.26הנתונים נחשפו: איראן הפילה 8 מל"טים ישראלייםדוד הכהן וב. ניסני|09.03.26איראן איבדה את העיניים: השמדת פיקוד החללדוד הכהן וב. ניסני|09.03.26
0 תגובות