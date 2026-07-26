כיכר השבת
אחרי שקרא לרצוח את טראמפ ונתניהו

הרב מאיראן טוען: החרדים מבינים את פשעי הציונות ולא רוצים להתגייס לצה"ל

אחד מבכירי הרבנים באיראן שקרא לרצוח את טראמפ ונתניהו, מחבר בין המלחמה נגד המשטר השיעי למאבק החרדי בארץ: "יהודים מתנגדים למדיניות ואינם מוכנים לשרת בצבא הציוני" | ייתכן שדבריו הוכתבו על ידי המשטר (בעולם)

12תגובות
חכם יונס חמאמי (מתוך הטלוויזיה באיראן)

הרב יונס חמאמי לאלה זאר, מרבני הקבילה היהודית באיראן, שיגר השבוע קריאה חריגה ומזעזעת לרצוח את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת ראש הממשלה . בריאון שהעניק לתקשורת האיראנית, הסביר הרב את עמדתו תוך ציטוט פסוקים מהתנ"ך ותוך קישור בין המלחמה עם למאבק על חוק הגיוס בישראל.

בריאיון, הסביר הרב חמאמי כי "הדתות בנויות על בסיס רחמים, טוב לב וחסד אלוהי", אך הוסיף מיד כי "בנוסף לרחמים, גם הצדק הוא אחד מעמודי התווך הבסיסיים של ההוראות האלוהיות". לדבריו, "מנקודת מבט של התנ"ך, רצח בכוונה תחילה נחשב לאחד מהחטאים הגדולים ביותר, והמאבק בעוול מקבל משמעות במסגרת הצדק".

יצוין כי ייתכן מאוד שדברי הרב חמאמי אינם משקפים את עמדתו האמיתית, ומדובר במסרים שהוכתבו על ידי המשטר בטהרן במסגרת מדיניות הלחץ על הקהילה היהודית במדינה.

הרב המשיך והדגיש: "בנוסף לרחמים, גם העיקרון של צדק והגינות תופס מקום יסודי. לכן, לקיחת חייו של אדם חף מפשע נחשבת לאחד מהחטאים הגדולים ביותר, מכיוון שחיים הם זכות אלוהית שאלוהים העניק לאדם, ולאף אחד אין הזכות לקחת אותם".

בהמשך דבריו, ציטט הרב חמאמי את הפסוק מספר במדבר: "ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו", וטען כי "כתוב בתנ"ך שהדם של חף מפשע שנשפך שלא בצדק יכול להיות מכופר רק באמצעות יישום הצדק על הרוצח". לדבריו, "רחמים וצדק הם שני עקרונות משלימים זה לזה, ואם מתייחסים רק לרחמים מבלי ליישם צדק, נוצרת קרקע להתפשטות של עוול ואי-צדק".

ד"ר חכם חמאמי לזר מרבני איראן משתלח בישראל
ד"ר חכם חמאמי לזר מרבני איראן משתלח בישראל | צילום: צילום: לפי סעיף 27א

קישור בין המלחמה למאבק חוק הגיוס

הרב מאיראן לא הסתפק בדברים עקרוניים, והמשיך לקשר בין המלחמה עם איראן למאבק על חוק הגיוס בארץ ישראל. "ההתנגדות לציונות, שהיא תנועה וסיעה פוליטית, הייתה קיימת כבר מההתחלה בקרב יהודים רבים, ולאחר הקמת המשטר הציוני ההתנגדויות הללו התרחבו", הסביר.

בהמשך, הוא טען: "יהודים חופשיים ברחבי העולם גינו פעולות אכזריות, כולל רצח ילדים שמבצע המשטר הציוני, ופשעים נגד אזרחים. אפילו בשטחים הכבושים, קבוצה של יהודים חרדים מתנגדת למדיניות המשטר הציוני ואינם מוכנים לשרת בצבא".

כנס "מימוש הבטחת הנקמה" (צילום: לפי סעיף 27א)

הקהילה היהודית באיראן תחת לחץ

כאמור, ייתכן מאוד שדברי הרב חמאמי אינם משקפים את עמדתו האמיתית. בחודשים האחרונים, הקהילה היהודית באיראן נמצאת תחת לחץ כבד מצד המשטר. נציג היהודים בפרלמנט האיראני, ד"ר הומיון שמח, הזהיר לאחרונה את הקהילה היהודית להימנע מכל חגיגה, "אפילו בבתים פרטיים ובגני ילדים".

בעבר, נעצרו שלושה יהודים מהקהילה היהודית באיראן לאחר שחלפו באיזור המחאות החריפות נגד המשטר. למרות שבקהילה היהודית ניסו להנמיך פרופיל, אותם יהודים נעצרו והקהילה הקדישה מאמצים גדולים לשחרורם.

דברי הרב חמאמי מצטרפים לשורה של הצהרות פומביות של נציגי הקהילה היהודית באיראן, שנראה כי הוכתבו על ידי המשטר במסגרת מדיניות הלחץ והאיומים על הקהילה הקטנה במדינה.

בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפיהדות איראןחכם חמאמי לזר
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0 תגובות

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11
תגובות מטעם, לא מעניינות.
דן
10
אתם קונים שזה מה שהוא חושב? זה היפך התורה חבל שלא עלו לארץ ישראל
בטוח מאיימים עליהם ברצח...
9
הכל נאמר תחת איום, חבל שלוקחים רייטינג מבני ערובה בידי השיעים.
ההוא גברא
8
צריך להבין שאנשים שיושבים במשטר באיראן ממולחים מאוד וגם חכמים .... על תיפלו בסיפורים שלהם בטח ובטח בקהילה יהודית
יוסי הפרסי
7
הוא אנוס!!!!
..
6
מסכנים, זה ברור שהוא אומר את זה כדי להציל את היהודים באירן
הודיה
5
יכולים לחלץ עצמם מלהיות נגד העם
רן
4
למה לא בורחים משם כבר. הם בגלות נוראה, אולי חווים אנטישמיות מסוכנת והם מנסים להציל מה שאפשר
אומלל
3
נכון הציונות הוקמה בכוונה ברורה לחלן את עם ישראל..אגב צהל עושה זאת בהצלחה..אף שאנו מתבדלים מהם אבל לא רוצים לפגוע בהם חס ושלום
חצי אמת גרוע משקר
הצבא לא מחלן אף אחד, אלא שנהיו חילונים בצבא זה כאלה שבאו כבר עם מטרה להתחלן. מי שחזק בצבא נשאר חזק...
אחד שהיה בצבא
2
איזה הוזה לא מתגייסים בגלל התורה כדי להציל את עם ישראל לא כדי להשמיד אותו אבל אין לשפוט אותו אם לא יגיד ילך עליו ועל כל קהילת איראן
וואי

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