הרב יונס חמאמי לאלה זאר, מרבני הקבילה היהודית באיראן, שיגר השבוע קריאה חריגה ומזעזעת לרצוח את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואת ראש הממשלה בנימין נתניהו. בריאון שהעניק לתקשורת האיראנית, הסביר הרב את עמדתו תוך ציטוט פסוקים מהתנ"ך ותוך קישור בין המלחמה עם איראן למאבק על חוק הגיוס בישראל.

בריאיון, הסביר הרב חמאמי כי "הדתות בנויות על בסיס רחמים, טוב לב וחסד אלוהי", אך הוסיף מיד כי "בנוסף לרחמים, גם הצדק הוא אחד מעמודי התווך הבסיסיים של ההוראות האלוהיות". לדבריו, "מנקודת מבט של התנ"ך, רצח בכוונה תחילה נחשב לאחד מהחטאים הגדולים ביותר, והמאבק בעוול מקבל משמעות במסגרת הצדק".

יצוין כי ייתכן מאוד שדברי הרב חמאמי אינם משקפים את עמדתו האמיתית, ומדובר במסרים שהוכתבו על ידי המשטר בטהרן במסגרת מדיניות הלחץ על הקהילה היהודית במדינה.

הרב המשיך והדגיש: "בנוסף לרחמים, גם העיקרון של צדק והגינות תופס מקום יסודי. לכן, לקיחת חייו של אדם חף מפשע נחשבת לאחד מהחטאים הגדולים ביותר, מכיוון שחיים הם זכות אלוהית שאלוהים העניק לאדם, ולאף אחד אין הזכות לקחת אותם".

בהמשך דבריו, ציטט הרב חמאמי את הפסוק מספר במדבר: "ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו", וטען כי "כתוב בתנ"ך שהדם של חף מפשע שנשפך שלא בצדק יכול להיות מכופר רק באמצעות יישום הצדק על הרוצח". לדבריו, "רחמים וצדק הם שני עקרונות משלימים זה לזה, ואם מתייחסים רק לרחמים מבלי ליישם צדק, נוצרת קרקע להתפשטות של עוול ואי-צדק".