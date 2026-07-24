מאות חסידי ביאלה בני ברק ישהו השבת בעיר העתיקה בירושלים בצל הקודש של האדמו"ר, במסגרת שבת ההתכנסות המרכזית.

השבת נערכת כהמשך למסורת הקדושה שהנהיג אביו, האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה בני ברק זי"ע, אשר מדי שנה באחת משבתות ימי בין המצרים היה עולה עם כלל חסידיו לשבות סמוך ונראה לכותל המערבי.

השנה, בעקבות רצונו המפורש של האדמו"ר כי כלל ציבור החסידים ישהה במתחם אחד מאוחד ולא יתפזר בכמה מוקדים, הורה להעביר את מועד השבת מבין המצרים לשבת 'נחמו' – שבת נחמה ורוממות מיד לאחר צום תשעה באב.