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כמסורת ה'להבת דוד' | חסידי ביאלה בני ברק ישהו בשבת נחמו מול הכותל

מאות חסידי ביאלה בני ברק יסתופפו השבת ('נחמו') בצל האדמו"ר ברובע היהודי בירושלים • בשל שאיפת האדמו"ר לאחד את כלל החסידים במתחם אחד, הועברה השבת ממנהגה המקורי בבין המצרים – לשבת הנחמה • התפילות ייערכו בכותל המערבי ובהיכל ישיבת 'פורת יוסף' • כל הפרטים וזמני השבת (חסידים)

האדמו"ר מביאלה ב"ב בכותל המערבי (צילום: דוד ארזני )

מאות חסידי ביאלה בני ברק ישהו השבת בעיר העתיקה בירושלים בצל הקודש של האדמו"ר, במסגרת שבת ההתכנסות המרכזית.

השבת נערכת כהמשך למסורת הקדושה שהנהיג אביו, האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה בני ברק זי"ע, אשר מדי שנה באחת משבתות ימי בין המצרים היה עולה עם כלל חסידיו לשבות סמוך ונראה לכותל המערבי.

השנה, בעקבות רצונו המפורש של האדמו"ר כי כלל ציבור החסידים ישהה במתחם אחד מאוחד ולא יתפזר בכמה מוקדים, הורה להעביר את מועד השבת מבין המצרים לשבת 'נחמו' – שבת נחמה ורוממות מיד לאחר צום תשעה באב.

סדרי השבת והתפילות יתחלקו בין רחבת הכותל המערבי לבין היכל ישיבת 'פורת יוסף' בעיר העתיקה.

תפילת מנחה וקבלת שבת: בשעה 19:20 סמוך למחיצות הכותל המערבי, בדיוק במקום הקבוע שבו היה שופך את שיחו האדמו"ר ה'להבת דוד' זי"ע. כמו כן מעמד אמירת תהילים ביום השבת בשעה 7:30 בבוקר ותפילת מנחה של שבת תיערך אף היא ברחבת הכותל המערבי.

שאר התפילות ומעמדי הקודש ייערכו ברוב עם בהיכל ישיבת 'פורת יוסף'

    הכותל המערבישבת נחמוישיבת פורת יוסףהאדמו"ר מביאלה בני ברק

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