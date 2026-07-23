כיכר השבת
שריד בית מקדשנו

הצצה: כך נראה תשעה באב הראשון של הלוחמים החרדים - והמסע המפרך בחרמון

מהחרמון לכותל המערבי: שעות אחרי שהוסמכו ללוחמים, הגיעו חיילי חטיבת חשמונאים לתפילה בכותל | בשיחה עם ‘כיכר השבת’ הם מספרים על ההכשרה המפרכת, על תשעה באב הראשון שלהם בחטיבה ועל תחושת השליחות המלווה אותם (חדשות)

הלוחמים אמש
הלוחמים אמש| צילום: צילום: לפי סעיף 27א / חטיבת חשמונאים
הלוחמים בכותל (צילום: קובי ישראל / כיכר השבת)

עם היציאה מתפילת שחרית בנץ החמה ואמירת הקינות ברחבת הכותל המערבי, הבחנתי בקבוצת לוחמים שהגיעה להעתיר ולהתפלל ביום תשעה באב במקום בו הכל התחיל.

אלו היו לוחמי פלוגת “יוסף” מחטיבת חשמונאים, שרק אתמול השלימו שבעה חודשי הכשרה והפכו ללוחמים. אך רגע לפני כן שיתפו את ‘כיכר השבת’ כיצד נראה תשעה באב הראשון שלהם כלוחמים.

יממה בלבד לאחר שסיימו שבעה חודשי הכשרה מפרכים, מציינים לוחמי חטיבת חשמונאים את תשעה באב בין תפילה בכותל המערבי, שיעורי תורה ותחושת שליחות להגן על עם ישראל.

רב”ט משה משחזר את הרגע שבו הסתיימה ההכשרה: “עברנו שבוע מאוד אינטנסיבי בחרמון. סיימנו אותו במסע עם ציוד מלא ואלונקות, ואתמול בבוקר הפכנו ללוחמים. זה רגע מטורף אחרי שבעה חודשים קשים, של דברים שלא חשבתי שאעשה. הפכתי להיות לוחם כדי להגן על עם ישראל”.

לדבריו, גם לסמל החטיבה יש משמעות מיוחדת, במיוחד בימי בין המצרים. “הסמל של חטיבת חשמונאים הוא בית המקדש. זה חיבור מאוד עמוק, ובשביל זה אנחנו גם נלחמים”.

בליל תשעה באב הגיע לבסיס נשיא המדינה יצחק הרצוג, השתתף בקריאת מגילת איכה ושוחח עם הלוחמים. רב”ט אליהו מספר: “כבוד הנשיא הגיע לראות חטיבה שלמה שמתאבלת על חורבן בית המקדש”.

אליהו מספר כי מבחינתו תשעה באב השנה היה שונה בעיקר בזכות המדים שעליו. “גם בשנים קודמות הייתי מגיע לכותל, אבל השנה הגעתי כלוחם, אחרי לילה בבסיס עם תפילות, חיזוקים וזיץ מיוחד”.

הבוקר יצאה כל פלוגת “יוסף” לתפילת שחרית בכותל המערבי. “נסענו כולנו להתפלל ולהעתיר על עם ישראל”, מספר משה. עם סיום התפילה חזרו הלוחמים לבסיס, ומשם יצאו לעשרה ימי חופשה לאחר השלמת מסלול ההכשרה. במקביל, פלוגות אחרות בחטיבה נשארו בבסיס, שם מתקיימים שיעורים לאורך כל יום תשעה באב.

אליהו מוסיף רגע אישי נוסף: “הדבר שהכי הפתיע אותי הוא שלמרות שכל שנה הייתי מגיע לכותל, השנה, כשישבתי בבסיס בליל תשעה באב, הרגשתי שאני מביא את הגאולה”.

הוא מסיים במסר שמלווה את הלוחמים גם ביום האבל על חורבן בית המקדש: “אסור לנו לשכוח שיש גדוד של חטיבת חשמונאים שנמצא עכשיו בלבנון ונלחם כדי להגן על עם ישראל”.

הכותל המערביתשעה באבחטיבת חשמונאים
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