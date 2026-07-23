נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע אחר הצהריים (חמישי) אכזבה מהתנהלותם של החות'ים, אשר עד כה היו "מקצועיים", כלשונו.

נשיא ארה"ב איים על ארגון הטרור התימני המשוייך לאיראן לאחר שאלו הודיעו על חסימת מצרי הורמוז עבור ספינות סעודיות ומצור חדש על הנמלים של סעודיה.

"לפני שנה, ארצות הברית תקפה בעוצמה רבה את החות'ים, על התערבותם במסחר ובסחר, באמצעות ירי על ספינות. מאז, ובמהלך הסכסוך שלנו עם איראן, הם פעלו באחריות רבה", כתב טראמפ.

הנשיא המשיך ותיאר כי "לרוע המזל, כעת הם מתחילים שוב, ויורים על שתי ספינות סעודיות אמש. אנא תנו לי לומר בבירור שאם הם יעשו זאת שוב, ארה"ב תראה באיראן את האחריות, בכך שהחות'ים הם ממלאי מקום ו/או שליח של איראן, ועונש צבאי חמור יוטל על איראן וכמובן, על החות'ים עצמם, שאני מאוכזב מהם מאוד מכך שהם פעלו עד כה בצורה מקצועית וחכמה מאוד".