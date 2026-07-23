ירדן חוטפת בשקט: זו הסיבה לכך שהממלכה תלויה כל כך בארה"ב

התלות הכלכלית והביטחונית העמוקה של ירדן בארצות הברית, היא הגורם המרכזי לכך שהממלכה אינה מסוגלת להגביל את הפעילות הצבאית האמריקנית בשטחה, למרות מכות קשות שספגה מאיראן בימים האחרונים.

בעיתון ה'ניו יורק טיימס' מסבירים כי בניגוד למדינות אחרות באזור, ירדן היא מדינה ענייה במשאבים המסתמכת על מיליארדי דולרים בסיוע חוץ וושינגטון מהווה עבורה משענת אסטרטגית חיונית מול איומים אזוריים.

בשנה שעברה סיפקה ארצות הברית לירדן סיוע כלכלי וצבאי בהיקף של 1.65 מיליארד דולר, והשנה אף הגדילה את הסיוע הצבאי בחצי מיליארד דולר נוספים. "ירדן היא מדינה חלשה במזרח התיכון", אמר שון יום, פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת טמפל ומחבר הספר "ירדן: פוליטיקה בכור היתוך מקרי".

"היא קטנה למדי ומוקפת באיומים אזוריים. היא זקוקה לסוג של פטרון מעצתי או מגן חיצוני, וארצות הברית ממלאת את התפקיד הזה כבר כמה דורות."

התלות המוחלטת הזו מונעת מירדן לפעול נגד הנוכחות האמריקנית, גם כאשר היא משלמת על כך מחיר כבד. בשבועות האחרונים הגבירה איראן את התקפות הטילים והכטב"מים לעבר שטחה, במטרה לפגוע בכוחות האמריקניים הממוקמים בבסיסים ירדניים. המתקפות הללו כבר גבו את חייהם של שני חיילים אמריקנים, גרמו לפציעתם של עשרות, והביאו לפגיעה קשה בענף התיירות הירדני.

למרות הסכנה הגוברת והאזעקות הפועלות במדינה, בירדן מבהירים כי השותפות האסטרטגית אינה עומדת לבחינה מחדש.

שר החוץ הירדני, איימן ספדי, הדגיש כי "אין בסיסים אמריקניים בירדן. יש לנו כוחות אמריקניים שנמצאים בירדן כחלק מהשיתוף הפעולה הצבאי והותיק שלנו. נוכחותם מוסדרת על ידי הסכם הגנה שמכבד לחלוטין את הריבונות שלנו." כיום שוהים בממלכה כ-4,000 אנשי צבא אמריקנים, והמדינות מוסיפות לבחון את הרחבת השיתוף הפעולה הצבאי ביניהן.