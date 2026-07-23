( צילום: דוברות המשטרה )

כוחות גדולים של משטרת ישראל, בסיוע יחידות מיוחדות ומתנדבים רבים, מנהלים משעות הצהרים המוקדמות (חמישי, תשעה באב) מצוד נרחב ומרוץ מתוח נגד הזמן בעקבות היעלמותו של יובל כוגן, קטין בן 4 בלבד מאשקלון, אשר עקבותיו נעלמו באזור חוף חופית בעיר. האירוע, שהלחיץ את כוחות ההצלה והחירום באזור הדרום, הוגדר מיד כאירוע איתור נעדר בסיכון גבוה בשל גילו הצעיר של הפעוט והקרבה המיידית לקו המים.

הדיווח הראשוני על היעדרותו של הפעוט התקבל במטרה למנוע סכנת חיים מיידית, ומאז הוקפצו לזירה כוחות משטרה מוגברים מהמחוז הדרומי. עם חלוף הזמן והבנת מורכבות היראותו באזור רצועת החוף, הורחבו פריסת הכוחות ומעגל הסריקות באופן משמעותי, תוך שילוב זרועות של גורמי חירום והצלה שונים הפועלים במשותף בחיפושיםקדחתניים. המאמצים המבצעיים לאיתורו של יובל הצעיר מתנהלים במקביל בשלוש זירות: מהאוויר, מהים ומעל פני היבשה. המערך האווירי של משטרת ישראל מפעיל מסוק המבצע סריקות עיליות ואוסף תמונת מצב חזותית של רצועת החוף והשטחים הפתוחים הסמוכים. במקביל, כוחות השיטור הימי ויחידות צוללנים מיומנות מתנדבי המשטרה סורקים את מרחב המים והחופים הסמוכים, תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ומבצעיים מתקדמים כדי לוודא שאין חשש לחייו במים.

( צילום: דוברות המשטרה )

במקביל לסריקות בים ובאוויר, צוותים רגליים ורכבי סיור של תחנת אשקלון, לצד עשרות מתנדבים מן הציבור, מבצעים סריקות מדוקדקות לאורך כל רצועת החוף, במבנים הסמוכים, בשבילים ובשטחים הציבוריים הסובבים את חוף חופית. החוקרים והשוטרים בשטח מנסים להתחקות אחר מסלול הליכתו האפשרי של הפעוט ולדלות כל שביב מידע או עדות שיכולים להוביל לקצה חוט לגבי מקום הימצאו.

המשטרה פרסמה את תיאורו של יובל כוגן כדי להסתייע בערנות התושבים והמבלים באזור: תיאור גופו רזה, שיערו חום, ובעת היעלמותו הוא לבש חולצה בצבע ירוק. במשטרה מדגישים כי כל פריט מידע, גם כזה שנראה שולי או לא משמעותי, עשוי להיות קריטי להצלת חייו של הילד ולפתרון הדרמה.

במשטרת ישראל שבים וקוראים לציבור הרחב לגלות ערנות מרבית, בפרט תושבי אשקלון והנופשים לאורך החופים באזור. כל מי שראה את הילד, נתקל באדם העונה לתיאורו או מחזיק במידע כלשהו העשוי לסייע באיתורו, מתבקש לפנות באופן מיידי למוקד 100 של המשטרה או להתקשר ישירות לתחנת משטרת אשקלון בטלפון 08-6771440.

צפו בתיעודים מהחיפושים.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )