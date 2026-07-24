כיכר השבת
במרכז החסידות באשדוד

תשעה באב וקידוש לבנה במוצאי הצום בצל האדמו"ר מטשארנאביל 

תשעה באב בחצה"ק טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
תשעה באב בחצה"ק טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
תשעה באב בחצה"ק טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
תשעה באב בחצה"ק טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
תשעה באב בחצה"ק טשארנאביל (צילום: שימי פ. )
תשעה באב בחצה"ק טשארנאביל (צילום: שימי פ. )

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תשעה באבקידוש לבנההאדמ"ר מטשארנאביל

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