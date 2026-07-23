'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

רגע לפני הריאיון שהעניק ב'אולפן כיכר', תפסנו את ח"כ יעקב אשר מסייר במשרדי 'כיכר השבת' עם הצוות הבכיר חיים אילוז, ישי כהן, חנני ברייטקופף ויהודה גליקמן.

( צילום: אשר רוט )

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ ערב תשעה באב תפסנו את פרשן הבית ישי כהן במעונו של הראשון לציון הגאון רבי שלמה משה עמאר, שאף העניק לו את ספרו החדש עם הקדשה אישית.

( צילום: אשר רוט )

מחוץ ל'אולפן כיכר' תפס 'זופניק' את ח"כ משה אבוטבול שהעז לבוא ולהתמודד בכבוד בפאנל הסוער לצדם של מתן יפה מייסד 'אל הדגל' ומגיש התוכנית יוסי סרגובסקי.

את העיתונאים ישראל מאיר מ'כיכר השבת' וישי חסון מ'קול ברמה', ראינו בתפילה בליל תשעה באב בכותל המערבי.

בליל תשעה באב תפס 'זופניק' בכותל המערבי את הפרשן ישראל כהן ובנו ארי כשהם יושבים על הרצפה ומתאבלים על חורבן הבית.

( צילום: ישי ירושלמי )

בכיכר ציון בירושלים קלט 'זופניק' בליל תשעה באב את הפרשן החרדי ישראל כהן במעגלי שיח לצד עידן עמדי, הרבנית הדסה פרומן מהציונות הדתית ועוד אישי ציבור שהתכנסו לדיון בסוגיית הגיוס והדרך להגיע לפתרון מוסכם על החברה הישראלית.

בתפילת מנחה של צום תשעה באב במעונו של ראש הישיבה הגר"ד לנדו ראה 'זופניק' לאחר קריאת התורה את הילד ארי כהן בנו של הפרשן ישראל כהן מכובד בגלילת ספר התורה הקטן כשהגר"ד לנדו מביט ובוחן מקרוב את עשיית המצוה.

הגאון רבי שלום בער סורוצקין ראש מוסדות 'עטרת שלמה', משמח נערים חולים בקעמפ של ארגון 'חיינו' בארצות הברית.

- צילום: צביקה גרין | צילום: צילום: צביקה גרין 10 10 0:00 / 1:03

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף באמירת קינות בתשעה באב, לצד חתנו הרב ברוך דרעי, העוזר מאיר עמר ומשה כלפון יועץ שר הרווחה.

ראש הישיבה הגאון רבי שמואל בצלאל ראש ישיבת 'פורת יוסף' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בדרכו לאמירת קינות בתשעה באב בכותל המערבי.

( צילום: קובי ישראל )

בתחנת דלק ביציאה מהעיר בני ברק, ראינו את סגן ניצב יובל שביט מפקד המשטרה בעיר, פקד טל שרביט מפקד השיטור העירוני ופקד גל ליאור קצין אגף המבצעים בעיר, מתברכים ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

המקובל הגאון הרב יעקב עדס באמירת קינות בתשעה באב במערת המכפלה בחברון.

את הצלם נפתלי לרר ראה 'זופניק' כשהוא מתאמץ לצלם את ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו באמירת הקינות בתשעה באב, כשהוא מתחבא מתחת השולחן.

בליל תשעה באב ראינו את מגיש הטלוויזיה ינון מגל וילדיו, בסיור במנהרות הכותל המערבי, יחד עם סולי אליאב מנכ"ל הקרן למורשת הכותל.

- צילום: אלחנן אלבז | צילום: צילום: אלחנן אלבז 10 10 0:00 / 0:07

הזמרים ישי ריבו, אמיר דדון, חיים ישראל, ישי לפידות ואלי כהן החזן האשכנזי של הכותל המערבי, בשירה מרגשת: "אחינו כל בית ישראל", בסיור לאנשי עסקים וידוענים בליל תשעה באב במנהרות הכותל.

- צילום: אלחנן אלבז | צילום: צילום: אלחנן אלבז 10 10 0:00 / 0:56

הזמר פיני איינהורן בסגירות אחרונות לקראת המופע הגדול שלו 'בנייני האומה' בירושלים, עם המנהל האמנותי המוזיקאי דוד בן ארזה.

הזמרים חיים ישראל ויניב בן משיח, שדרן הרדיו דוד חכם ואיש העסקים איציק מלכה, באמירת קינות בתשעה באב.

- צילום: שלום קטנוב | צילום: צילום: שלום קטנוב 10 10 0:00 / 0:17

הזמר חיים ישראל נצפה עם בנו דניאל שהתגייס לצה"ל וקיבל דרגת סגן.

הזמר שמחה בירנהאק נפגש בקניות לשבת עם הבדחן והמגיד ר' יונתן שווארץ, שהתברר גם כקוסם גדול והפתיע אותו עם קסם מהפנט.

הזמר והקלידן מוטי כהן בצילומים לקליפ חדש.

- צילום ובימוי: שרולי ברונכר | צילום: צילום ובימוי: שרולי ברונכר 10 10 0:00 / 0:25

די'גיי אריאל ג'יאן תרם מח עצם לחולה בן 40 והציל את חייו, ביוזמת ארגון 'עזר מציון'.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, נצפה בביקור חולים בבית חולים 'תל השומר' יחד עם איש החסד אלי ברונר מ'עזר מציון'.

ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה' והבמאי יהודה גרובייס, נתפסו מזמינים אוכל במזנון הכנסת.

מזל טוב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' לרגל הולדת הנכד בבית החולים 'הדסה', בן לבנו בניה שנפצע קשה במלחמה בלבנון וניצל בנס.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, נצפה בליל תשעה באב מגיע תחת אבטחה כבדה לכותל המערבי.

- צילום: אלחנן אלבז | צילום: צילום: אלחנן אלבז 10 10 0:00 / 0:12

שרת התחבורה מירי רגב, בברכה והתייעצות אצל מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל: "שתצליחי בכל מעשה ידייך".

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את גדי איזנקוט יו"ר מפלגת 'ישר!' וחבר הכנסת לשעבר מתן כהנא, ראינו בליל תשעה באב בסיור במנהרות הכותל המערבי, יחד עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, סולי אליאב מנכ"ל הקרן למורשת הכותל, ישראל רוזנבוים דובר הקרן למורשת הכותל ואלי כהן החזן האשכנזי של הכותל.

- צילום: אלחנן אלבז | צילום: צילום: אלחנן אלבז 10 10 0:00 / 0:48

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע בליל תשעה באב לכותל המערבי, כשהוא מלווה בישראל רוזנבוים דובר הקרן למורשת הכותל ואלחנן אלבז החזן הספרדי של הכותל.

( צילום: ארנון בוסאני )

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת נצפה בתפילה בליל תשעה באב בכותל המערבי.

( צילום: הקרן למורשת הכותל המערבי )

גם ח"כ לימור סון הר מלך הגיעה להתפלל בליל תשעה באב בכותל המערבי.

יצחק רייך ראש מועצת רכסים, העניק ספר תהילים מהודר לשר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת, שהגיע לביקור מקצועי במועצה.

ראש עיריית תל אביב רון חולדאי, נושא דברי ברכה בבר מצווה לבנו של הרב איציק בר זאב רב בית הכנסת הגדול בתל אביב.

- צילום: נאור קרן | צילום: צילום: נאור קרן 10 10 0:00 / 1:25

את הצלם שלומי כהן ראינו מראיין את שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש, בכנס שנערך בעיר.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בחנוכת מקוואות טהרה באשקלון, יחד עם הגאון הרב יצחק ברדא ראש מוסדות 'יצחק ירנן', הרב יעקב אביטן רב המועצה אזורית חוף אשקלון, הרב גלעד משה רב המועצה הדתית, הרב שלמה פרוור יו"ר המועצה הדתית ותומר גלאם ראש עיריית אשקלון.

( צילום: יוסף בוכריס )

סיימון וולטרס שגריר בריטניה בישראל נפגש השבוע עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

בהמשך ראינו את סיימון וולטרס שגריר בריטניה בישראל, בפגישת עבודה עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי והנגיד יצחק שפירא.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בדיון חירום עם רבני וקייסי הקהילה האתיופית בנושא המאבק במיסיון, בראשות הרב ראובן וובשת הרב הראשי ליהודי אתיופיה.

הרב חזקיהו סאמין מנהל אגף הנישואין במשרד הדתות, מקבל ספר עם הקדשה אישית מהרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בכנס של משרד הדתות לרשמי נישואין.

בצפת ראינו את האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, הרב שמואל אליהו רב העיר, יוסי קקון ראש העיר, נהוראי לחיאני ראש המועצה הדתית, בחנוכת מקווה טהרה בעיר לעילוי נשמתם של רפי ויהודית אטיאס וששת ילדיהם, שנספו בתאונת דרכים קשה לפני 14 שנים.

( צילום: דוד כהן )

אברהם חרל"פ יו"ר ארגון 'הדף העולמי', עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים וישראל רוזנבוים דובר הקרן למורשת הכותל, בוועידה של 'איגוד מגידי הדף היומי העולמי' לעשרות מגידי שיעורים, במנהרות הכותל המערבי.

( צילום: נתנאל וינר )

בתשעה באב ראינו את הרב שמואל רבינוביץ באמירת קינות בקבר 'רחל אמנו'.

הרב משה בוסקילה רב קהילות יוצאי מרוקו בברוקלין, מתברך מהאדמו"ר מביאלא בית שמש, בבית האכסניה בפלטבוש.

הנגיד שמוליק הלפרין, מציג לגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', את 'דף היומי משניות' מהמהדורה החדשה של 'עוז והדר'.

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רבני ושליחי חב"ד באוקראינה בכנס פרידה ממיכאל ברודסקי שגריר ישראל באוקראינה שסיים את תפקידו, כשמי שיחליף אותו בתפקיד הוא רועי רוזנבליט שישמש כשגריר החדש במדינה. הכנס נערך במלון 'אורות' באומן שבבעלות איש העסקים מיכאל פינטו, לכנס הגיעו במיוחד אלי יפרח סמנכ"ל משרד החוץ, שגיא רבובסקי קונסול ישראל במולדובה לצד בכירי הממשל המקומי.

( צילום: 'אומן ניוז' )

את רב הסלבס מרדכי חסידים, הפייטן נחמן ביטון, המפיק יונתן בן טוב ואיש הסלולר נתי תורג'מן, ראינו באמירת קינות בליל תשעה באב בכותל המערבי.

אלוף משנה הרב שהם עורקבי ראש מטה הרבנות הצבאית, באמירת קינות בליל תשעה באב בכותל המערבי.

מני ליבמן, יועצו הקרוב של ח"כ יעקב אשר, התארס עם אילה ידלר. מזל טוב!

( צילום: אליהו ברנשטיין | הפקה: הודיה בהר )

הזמר עדן חסון מאפר את הזמר מידד טסה בצילומים לקליפ המשותף 'כולי תפילה': "התעקש שגבר יאפר אותו".

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השחקן עומר חזן המקורב לדת ולמסורת היהודית, יגלם את דמותו של 'הבעל שם טוב' בסדרה חדשה בערוץ 'רגע TV': "שחקן מוכשר שמצליח לחבר בין עולמות שונים".

את המתאגרף הישראלי חיים גוזלי, ראינו בתפילה בציון 'הבבא סאלי' בנתיבות.

ולסיום, חמש הכתבות הנצפות בשבוע האחרון ב'כיכר':

במקום החמישי:

במקום הרביעי:

במקום השלישי:

במקום השני: