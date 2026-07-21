מחסנית אינסופית: שדרוג קטלני בכיפת ברזל לקראת עימות אזורי

מערכת הלייזר אור איתן ( צילום: רפאל / משרד הביטחון )

בהכרזה רשמית ודרמטית שפרסמו משרד הביטחון וחברת רפאל, נחשף שדרוג היסטורי במערך ההגנה האווירית של מדינת ישראל. לראשונה, שולבה מערכת הלייזר "אור איתן" באופן מלא בתוך מרכז הבקרה של כיפת ברזל, במהלך המעניק לצה"ל יכולת השמדה זולה ומהירה במיוחד של איומים אוויריים.

על פי ההודעה הרשמית, הושלמה בהצלחה סדרת ניסויים מתקדמת שבה הופעלה מערכת הלייזר ישירות מתוך מרכז ניהול היירוטים של הסוללות. השילוב המהפכני מאפשר למערכת לנהל במקביל שני סוגי מיירטים שונים לחלוטין: טילים קינטיים מסוג "תמיר" ופולסי לייזר רב-עוצמה העולים על 100 קילוואט. החלטה חכמה בזמן אמת מפא"ת, חיל האוויר וחברת רפאל ביצעו שדרוג ארכיטקטוני רחב בכיפת ברזל. מרכז הבקרה החכם מסוגל כעת לקבל החלטה מושכלת בזמן אמת – האם להשמיד את האיום באמצעות לייזר מהיר וזול, או לשגר טיל תמיר כאשר התנאים הסביבתיים אינם מאפשרים שימוש בלייזר. תרחיש קיצון: ארה"ב מקימה מסדרון אש מול איראן דוד הכהן וב. ניסני | 23:33 "הנבלה הזה, ניסה להוציא ממני": שורד השבי על המחבל הבכיר שחוסל כיכר השבת | 21:21 כידוע, מערכת הלייזר אינה פועלת ביעילות תחת עננות כבדה, גשם, ערפל או סופות חול. השילוב בתוך כיפת ברזל מבטיח מענה מבצעי רציף – כך שבימים שבהם הראות לקויה, המערכת חוזרת להישען באופן מלא על הטילים המוכרים. שבירת משוואת העלויות המשמעות האסטרטגית של השילוב עצומה. בעוד שעלותו של טיל מיירט מסוג "תמיר" נאמדת בכ-50,000 דולר, העלות של פולס לייזר מבית "אור איתן" מסתכמת בדולרים בודדים בלבד – עלות החשמל הנדרשת להפעלתו. ללייזר מלאי אינסופי כל עוד קיימת אספקת חשמל רציפה, מה שפותר את בעיית ה"יובש" במלאי המיירטים ומאפשר להתמודד ביעילות מול מטחים צפופים וממושכים.

מערכת הלייזר אירון מתוצרת רפאל ( צילום: משרד הביטחון )

מערכת הלייזר מסוגלת לנעול ולנטרל מטרות בטווחים של עד 10 קילומטרים בתוך שניות ספורות. מהירות התגובה העיוורת והיכולת לפגוע במספר רב של יעדים ברצף, הופכות את המערכת לנשק אידיאלי מול רחפנים, רקטות קצרות טווח ופצצות מרגמה.

הוכחה מבצעית בשטח

גרסאות ואבות-טיפוס מוקדמים של מערכות הלייזר, דוגמת מערכת "להב ברזל" הניידת, כבר הוכיחו את עצמן בשטח ורשמו עשרות יירוטים מבצעיים מוצלחים של כטב"מי חזבאללה בגבול הצפון – הישג חסר תקדים בקנה מידה עולמי בשימוש בנשק אלקטרומגנטי. המערכת הקרקעית הגדולה והרשמית בגרסתה המבצעית הראשונה נמסרה לחיל האוויר בסוף דצמבר 2025.

בניסויים המשולבים האחרונים הציגה המערכת אחוזי הצלחה מושלמים של 100% בנטרול רקטות, פצמ"רים וכלי טיס בלתי מאוישים. במפא"ת מדגישים כי היכולות החדשות "מהוות צעד משמעותי ביכולות ההתמודדות מול מגוון תרחישי תקיפה והן נדבך נוסף באסטרטגיית משרד הביטחון לשיפור המוכנות לקראת עשור ביטחוני עצים".

עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית - צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון עוצמה וטכנולוגיה צבאית ישראלית | צילום: צילום: חשבון רשמי, משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:39

פריסה הדרגתית

עם זאת, גורמי ביטחון מבהירים כי המערכת עדיין נמצאת בשלבי ייצור סדרתיים והצטיידות הדרגתית, ולכן יידרש זמן עד לפריסה רחבה שתספק הגנה הרמטית בכל חזיתות הלחימה. במהלך הסדרה נבחנו גם שדרוגים נוספים שהוכנסו למערכת כדי לשפר התמודדות מול תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים, ביניהם התמודדות עם רקטות, טילי שיוט וכטב"מים.

מערכת "כיפת ברזל", שנמסרה לחיל האוויר והוכרזה כמבצעית בשנת 2011, הפכה למרכיב משמעותי ביכולת ההגנה האווירית של ישראל. השילוב עם טכנולוגיית הלייזר המתקדמת מסמן נקודת מפנה נוספת ביכולות ההגנה של צה"ל, ומציב את ישראל בחזית העולמית בתחום נשקי האנרגיה המכוונת.