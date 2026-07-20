מלכודת מוות: צה"ל יושב על הפתחים, למחבלים נותרו ימים בודדים

דריכות מבצעית בגזרת לבנון: לוחמי צה"ל מכתרים ומאבטחים באופן הדוק רשת מנהרות אסטרטגית, מסועפת ומשמעותית במיוחד של ארגון הטרור חיזבאללה ברכס עלי טאהר, המהווה כעת את מוקד החיכוך המרכזי והמורכב ביותר בכל רחבי חזית הלחימה הצפונית.

לפי הדיווח היום (שני) ב-N12, כוחות צבא גדולים פועלים בשטח הגבעות התלולות והסלעיות, ויושבים באופן פיזי על כל פתחי המתחם התת-קרקעי המוכרים, תוך שהם מונעים בהצלחה מוחלטת ובערנות עילאית כל ניסיון של פעילי האויב לצאת בחזרה אל פני השטח. על פי ההערכות המודיעיניות העדכניות והמבוססות ביותר של מערכת הביטחון, בתוך רשת המנהרות הזו נצורים כרגע כ-40 מחבלי חיזבאללה חמושים, אשר מצאו את עצמם מנותקים לחלוטין מקווי האספקה של הארגון ומדרכי מילוט אפשריות.

ההערכה המרכזית המתגבשת בקרב גורמי המודיעין בישראל מצביעה על כך, לפי הדיווח, שהאספקה הלוגיסטית השוטפת, הכוללת בין היתר מים ראויים לשתייה, מזון, ציוד רפואי ואמצעי אנרגיה שונים שנותרו למחבלים הנצורים מתחת לאדמה, צפויה לאזול ולהיגמר לחלוטין בתוך ימים בודדים בלבד. המשמעות המבצעית הנגזרת מכך היא דרמטית במיוחד, שכן לאור המצוקה הפיזית הגוברת והיעדר כל ברירה אחרת שנותרה להם במעמקי האדמה, בצבא נערכים כעת במוכנות עליונה ויוצאת דופן לאפשרות שהמחבלים לא ייכנעו אלא יבחרו לנסות ולפעול בכל מחיר.

הגורמים הפיקודיים בשטח מתכוננים לתרחיש שבו ינסו המחבלים לצאת למתקפת ייאוש נואשת, או לחילופין לנסות ולהפתיע את כוחותינו המכתרים את הפתחים באמצעות ירי או הפעלת מטענים, ועל כן רמת הדריכות המבצעית של הלוחמים בשטח הועלתה בצורה ניכרת מחשש לאירוע מתפרץ ופתאומי.

כדי להבין את גודל המורכבות של הזירה הנוכחית, יש לציין כי רכס עלי טאהר נחשב מזה שנים ארוכות לאחד המעוזים המבוצרים והמשמעותיים ביותר של ארגון הטרור חיזבאללה באזור דרום לבנון כולה, ממנו ניהל הארגון חלק נרחב מפעילותו. חיזבאללה השקיע משאבי עתק והקים במקום תשתית תת-קרקעית מסועפת, אסטרטגית ועמוקה מאוד, הכוללת מערכת מורכבת של בונקרים פיקודיים ומנהרות לחימה המשתרעים ביחד לאורך כולל של למעלה מקילומטר.

מתחם זה שימש בפועל כבסיס מרכזי לניהול מלחמה, מרכז פיקוד ושליטה קדמי של מפקדי הגזרה, ואף הכיל מחסני אמצעי לחימה גדולים, עמדות שהייה ממושכות ומתקנים ייעודיים לשיגור רקטות וטילים לעבר שטח ישראל. במהלך שלבי הלחימה השונים, תקף חיל האוויר הישראלי את המתחם המבוצר הזה מספר פעמים באמצעות פצצות כבדות, אולם בשל היותו חפור בעומק רב מאוד בתוך שכבות הסלע הנוקשות, התקיפות המסיביות מהאוויר לא הספיקו כדי להשמידו כליל ולמוטט אותו לחלוטין, מה שהוביל בסופו של דבר לצורך המבצעי הדחוף בכיתור הקרקעי ההדוק שבו מבצעים כעת לוחמי צה"ל את משימתם במטרה להכניע סופית את פעילי הטרור שנותרו בפנים.