במלאת 20 שנים לפרוץ מלחמת לבנון השנייה, כוחות צה"ל רשמו בימים האחרונים הישג מבצעי וסמלי יוצא דופן בדרום לבנון, עם השגת שליטה מבצעית מלאה והחרבת סמלי השלטון של ארגון הטרור חיזבאללה בעיירה בינת ג'בייל.

הפעילות המורכבת, שהתנהלה תחת השם מבצע "שאגת הארי", הובילה לכיתור משותף של כוחות אוגדה 98 ואוגדה 91 על כפרי הטרור המרכזיים בינת ג'בייל ועינתא, אשר שימשו במשך עשרות שנים כמעוזים בלתי חדירים לכאורה של ארגון הטרור הלבנוני, וממנם תוכננו והוצאו לפועל מאות פיגועים והתקפות נגד אזרחי ישראל וחיילי צה"ל.

עבור הציבור הישראלי והלבנוני כאחד, לכיבוש בינת ג'בייל ישנו מטען היסטורי ורגשי כבד במיוחד. בדיוק לפני 26 שנים, זמן קצר לאחר נסיגת צה"ל מרצועת הביטחון בשנת 2000, נשא מנהיג חיזבאללה דאז, חסן נסראללה, את נאום השטנה המפורסם שלו באצטדיון המקומי של העיירה. באותו נאום, שזכה לכינוי נאום "קורי העכביש", טען נסראללה כי החברה הישראלית חלשה, מפולגת ועייפת לחימה, וניבא בביטחון את קריסתה הקרובה של מדינת ישראל. כעת, כחלק מהלחימה העצימה באזור, החריבו לוחמי צה"ל את האצטדיון המזוהה עם הנאום ההיסטורי, ובכך מחקו לחלוטין את אחד הסמלים הבולטים ביותר של התעמולה השיעית נגד ישראל.

התמרון הקרקעי במרחב התנהל במהירות וביעילות גבוהה, כאשר לוחמי אוגדה 98 פרצו לתוך העיירה והצליחו להשיג בה שליטה מבצעית בתוך כשבוע בלבד. במהלך הלחימה העיקשת, פעלו הכוחות באופן ממוקד להשמדת תשתיות הטרור המסועפות שהקים חיזבאללה בלב השטח הבנוי, נטרלו את איומי הירי תלול-המסלול (תמ"ס) לעבר שטח ישראל וחיסלו עשרות מחבלים חמושים. עם סיום משימתם המוגדרת במרחב זה, נעו כוחות אוגדה 98 להמשך משימותיהם בגזרות לחימה אחרות בדרום לבנון.

במקביל ליציאת כוחות אוגדה 98, נכנסו למרחב בינת ג'בייל ועינתא כוחותיה של אוגדה 91 במטרה לבסס ולחזק את האחיזה המבצעית של צה"ל בשטח. נכון לשעה זו, כוחות האוגדה ממשיכים בפעילות שיטתית לסריקה וטיהור מלא של המרחב, תוך איתור והשמדה של תשתיות טרור שנותרו מאחור. הפעילות הממושכת נועדה להבטיח את הסרת האיום המיידי על יישובי הצפון באופן מוחלט, ולמנוע מחיזבאללה את היכולת לשקם את כוחותיו באזור הגבול בעתיד הנראה לעין.

הנתונים המצטברים מן המבצע חושפים את מימדי המפלצת הצבאית שטיפח חיזבאללה בלב האוכלוסייה האזרחית בבינת ג'בייל. עד כה, השמידו כוחות צה"ל משתי האוגדות למעלה מ-1,500 תשתיות טרור במרחב כולו, וחיסלו יותר מ-500 מחבלי חיזבאללה חמושים בהיתקלויות שונות. במהלך הסריקות אותרו מאות אמצעי לחימה מתקדמים, בהם טילי נ"ט, משגרים מוכנים לירי, מחסני תחמושת ענקיים ומפקדות שליטה מבוצרות, אשר הוטמעו כולם במכוון בלב מבני מגורים, בתי ספר ותשתיות אזרחיות מתוך כוונה להשתמש בתושבים המקומיים כמגן אנושי.