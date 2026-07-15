מסתערבי משמר הגבול של אוגדת אזור יהודה ושומרון, בשיתוף פעולה הדוק ובהכוונת מידע מודיעיני מדויק של שירות הביטחון הכללי, ביצעו היום (רביעי) פעילות ממוקדת בעיר שכם שבגזרת חטיבת שומרון - והביאו למעצרו של מבוקש החשוד במעורבות ישירה בפעילות טרור.

המבצע, שהחל תחת מעטה חשאיות כבד בעיצומו של יום, הסתיים בהצלחה וללא נפגעים לכוחותינו, כאשר המבוקש נעצר והועבר להמשך חקירה ביטחונית בשב"כ. מעצרים מסוג זה מהווים חלק בלתי נפרד מהפעילות היומיומית הסיזיפית של כוחות הביטחון בלב הערים הפלסטיניות ביהודה ושומרון, שמטרתה סיכול פיגועים מבעוד מועד ופגיעה בתשתיות הטרור המקומיות המנסות להרים ראש.

התיעוד הדרמטי שפרסמה דוברות המשטרה ממצלמות הקסדה של הלוחמים וממצלמות האבטחה האוויריות, ומתפרסם בראש כתבה זו, חושף את שלבי המבצע שלב אחר שלב וממחיש את המורכבות שבפעילות בלב שטח בנוי וצפוף.

בסרטון ניתן לראות את כוח המסתערבים כשהוא נע במהירות ובחשאיות בסמטאות הצרות והתלולות של שכם, כשהלוחמים חמושים ומצוידים במגני הגנה טקטיים. במקביל, תצפית מהאוויר מציגה את פריסת הכוחות המהירה סביב המבנה ומכתרת את כל נתיבי המילוט האפשריים. המצלמות מתעדות את רגעי הפריצה השקטה אל תוך חדר המדרגות של המבנה הרב-קומתי, שם עלו הלוחמים במהירות ובדריכות עילאית קומה אחר קומה, כשהם סורקים כל פינה מחשש להיתקלות פתאומית או להפעלת מטענים.

המבצע, שהחל כאמור באופן סמוי כדי למנוע התרעה מוקדמת מהחשוד או התקהלות של המונים שיפריעו לפעילות, עבר לשלב הגלוי ברגע שהושלם כיתור המבנה באופן הרמטי. הלוחמים הקיפו את פתחי הבית וקראו למבוקש לצאת החוצה ולהסגיר את עצמו לידיהם. בשל ההפתעה הטקטית המוחלטת והידיעה כי המבנה מוקף מכל עבריו, הבין המבוקש כי אין לו כל מרחב תמרון או אפשרות להימלט. הוא נענה לקריאות הלוחמים, יצא אל חדר המדרגות כשידיו מורמות, ונעצר על ידי המסתערבים במקום ללא גילויי התנגדות או חילופי אש. מיד לאחר כבילת החשוד, פונה הכוח במהירות מהסמטאות הצרות אל עבר הרכבים הממוגנים שהמתינו בקרבת מקום, תוך שמירה על ערנות מבצעית גבוהה.

פעילות מורכבת זו מדגישה שוב את החשיבות של שיתוף הפעולה הבין-ארגוני הדוק בין רשויות הביטחון השונות בישראל. השילוב בין היכולות המודיעיניות המדויקות של שירות הביטחון הכללי, שמצליח לאתר את מיקומם המדויק של מבוקשים בלב מעוזי הטרור, לבין היכולת המבצעית והטקטית הגבוהה של מסתערבי מג"ב, מאפשר לבצע מעצרים כירורגיים ושקטים בלב אוכלוסייה עוינת ללא הידרדרות לעימותים נרחבים. במערכת הביטחון מבהירים כי לוחמי משמר הגבול וצה"ל, יחד עם השב"כ, ימשיכו לפעול בנחישות בכל שעות היממה ובכל מקום שיידרש, על מנת לסכל איומי טרור ולהבטיח את ביטחונם של אזרחי ישראל.