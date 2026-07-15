ישראלי וגאוני: כך יהפכו ספינות מסחר למעצמות כטב"מים

יותר מ-20 ספינות מלחמה של הצי האמריקאי סורקות מים ברחבי המזרח התיכון - צילום: פיקוד המרכז צבא ארה"ב יותר מ-20 ספינות מלחמה של הצי האמריקאי סורקות מים ברחבי המזרח התיכון | צילום: צילום: פיקוד המרכז צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:45

בעוד העולם מתרכז בנושאות מטוסים ענקיות בעלות מיליארדי דולרים, ישראל בוחרת בדרך שונה לחלוטין. ביולי 2026 הציגה חברת אלביט מערכות קונספט מהפכני שעשוי לשנות את פני המערכה הימית: הפיכת אוניות סוחר פשוטות לפלטפורמות שיגור כטב"מים קטלניות. המהלך מגיע על רקע האיום האיראני המתמשך, שמשתמש בכטב"מים זולים כדי לשתק נתיבי סחר ימיים.

הרעיון אינו נולד בחלל ריק. האיראנים הוכיחו בצי "שהיד מהדווי" שלהם שספינת משא אזרחית יכולה להפוך לבסיס צבאי מסוכן. אלביט לקחה את הקונספט הזה צעד קדימה: במקום לבנות נושאת מטוסים אמריקנית במיליארדי דולרים, החברה מציעה לייצר כוח אווירי-ימי רזה ונגיש. בלב הפרויקט עומד המל"ט Hermes 650 Spark בתצורתו הימית, שיוכל להיות משוגר ומוחזר מסיפון ספינות מכולות רגילות. החשבון הכלכלי שמכתיב את השינוי המציאות הכלכלית-ביטחונית מחייבת חשיבה מחדש. פריגטה מודרנית עולה מעל 600 מיליון דולר, ואי אפשר לבנות צי שיגן על כל נקודה בים. כאשר האויב משגר כטב"ם ב-30 אלף דולר, ישראל לא יכולה להוציא מסוק במיליונים כדי ליירט אותו. הספינות המוסבות יספקו "מטרייה" אווירית קבועה מעל אסדות הגז ונתיבי השיט, בלי לרתק ספינות טילים יקרות למשימות הגנה סטטיות. טירוף בטהראן: האיום לפלוש לבסיס ארה"ב ולחטוף 100 חיילים דני שפיץ | 13:13 השלב הבא? המהלך הדרמטי ששוקל טראמפ במערכה עם איראן ישראל גראדווהל | 15:09 כידוע, אלביט מערכות חתמה לאחרונה על חוזה ענק בהיקף של 1.4 מיליארד דולר עם לקוח אירופי מוביל, לאספקת מערכות בלתי מאוישות ומערכות לוחמה אלקטרונית. העסקה מעידה על הביקוש הגובר לפתרונות ישראליים מוכחים בזירה הבינלאומית.

האתגר ההנדסי: לנחות בתוך הסערה

הפיכת אונייה אזרחית לנושאת כטב"מים היא סיוט הנדסי. תנודות הים, מערבולות רוח ומכשולים בסיפון הופכים כל נחיתה למשימה מסוכנת. באלביט פיצחו את האתגרים באמצעות מערכות בינה מלאכותית ו-LIDAR שמנבאות את גובה הסיפון ברגע הנחיתה, ניתוח CFD מתקדם למיפוי זרימות אוויר, ובניית מסלולים מורמים מעל המכולות. הכטב"מים עצמם יאוחסנו במכולות ממוזגות ואטומות למלח, כדי להגן עליהם מהסביבה הקורוזיבית.

הפתרון הטכנולוגי מתבסס על ניסיון מבצעי מוכח. משרד הביטחון חתם עם אלביט על חוזה בהיקף של מעלה ל-100 מיליון שקלים לפיתוח מיכלי דלק חיצוניים למטוסי F-35, המבוססים על תכנון קיים של החברה. היכולת להתאים טכנולוגיות קיימות לצרכים חדשים היא אחד מנכסי החברה המרכזיים.

סוף עידן הריכוזיות

הקונספט החדש משנה את כללי המשחק הימי. במקום לרכז כוח ב"ביצה" אחת - ספינת מלחמה בודדת שעלותה מיליארדים - המערכת מאפשרת ביזור. עשרות ספינות מוסבות הפזורות במרחב הופכות את הים לזירה שאי אפשר להסתתר בה. כל ספינת מכולות הופכת לבסיס מבצעי נייד שיכול לספק כיסוי אווירי, איסוף מודיעין ותקיפה מדויקת.

המתיחות הימית הגוברת מחייבת פתרונות חדשים. בימים האחרונים דווח על עימות מתוח בים נורווגיה בין מטוס סיור רוסי לבין נושאת המטוסים הבריטית HMS Prince of Wales. המטוס הרוסי ביצע תמרונים מסוכנים והטיל מצופי סונאר, מה שהוביל להזנקת מטוסי F-35B בריטיים. התקרית מדגימה את הצורך בפתרונות גמישים ומבוזרים להגנה ימית.

נושאת מטוסים נימיץ | ארה"ב ( צילום: חיל הים האמריקא )

אם הפרויקט יבשיל, ישראל לא רק תגן על נתיבי הסחר שלה - היא תכתיב מחדש את כללי המשחק במלחמה הימית הא-סימטרית. הקונספט מוכיח שוב שבעידן המודרני, יצירתיות וחדשנות יכולות לנצח תקציבים ענקיים.