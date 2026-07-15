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המלחמה על הורמוז

איראן במצור: כך מנסה המשטר לעקוף את ספינות המלחמה של טראמפ

איראן נערכת להפעלת כלי שיט במפרץ הפרסי בניסיון להתחמק מהכוחות הצבאיים של ארצות הברית ולפרוץ את המצור הימי שהוטל מחדש על הנמלים האיראניים | ההכנות המבצעיות הללו החלו להסתמן בים מיד עם חידוש המגבלות האמריקניות - וכך זה עובד (חדשות) 

מכלית נפט במצרי הורמוז (צילום: Shutterstock)

נערכת להפעלת כלי שיט במפרץ הפרסי בניסיון להתחמק מהכוחות הצבאיים של ארצות הברית ולפרוץ את המצור הימי שהוטל מחדש על הנמלים האיראניים. ההכנות המבצעיות הללו החלו להסתמן בים מיד עם חידוש המגבלות האמריקניות, כך לפי דיווח ברשת CNN.

לפי הדיווח, 23 כלי שיט איראניים הפועלים בתוך מצר הורמוז מניפים דגלים כוזבים, כיבו לאחרונה את המשדרים שלהם או מבצעים מניפולציות בפעילותם כדי להפוך לספינות רפאים המרכיבות צי צללים. עשר מתוך הספינות הללו נושאות כעת מטען נפט ואילו היתר ריקות.

שבע מכליות נפט ענקיות מתוך הצי המדובר עוגנות כעת באוקיינוס ההודי כשהן עמוסות בנפט גולמי וממתינות לקונים. על כלי השיט הללו, שיצאו ממצר הורמוז במהלך תקופת הפסקת האש בת שלושת השבועות, הוטלו כעת סנקציות מחודשות.

איראן צברה ניסיון רב בהתחמקות מסנקציות באמצעות רשת מורכבת של חברות קש, חילופי מטעני נפט חשאיים ועסקאות פיננסיות מעורפלות. מרבית הנפט של צי הצללים האיראני נמכר לסין, המייבאת כ-80% מהנפט של המדינה למרות העיצומים האמריקניים.

מכלית איראנית אחת תועדה בנתיב עוקף כאשר העמיסה נפט גולמי באי חארק, עברה דרך מסוף הנפט של בצרה בעיראק והמשיכה ליעדה בסין. דפוס פעולה זה תואם לחלוטין את השיטות של איראן להסוואת מקור המטען שלה.

למרות הסרת הסנקציות הזמנית במסגרת הבנות העבר, איראן המשיכה להשתמש בצי הצללים וייצאה כ-50 מיליון חביות נפט גולמי במהלך חודש יוני האחרון. בשבוע שעבר נרשם ייצוא של כ-10 מיליון חביות ביום בודד.

המצור הימי האמריקני הראשון, שנמשך מאמצע אפריל עד אמצע יוני, הצליח להגביל חלק משמעותי מהייצוא האיראני במצר הורמוז. המשטר בטהרן נסמך על מכירות הנפט להפקת כ-50% מכלל הכנסותיו הממשלתיות.

המגבלות הימיות החמירו את המשבר הכלכלי באיראן והובילו לזינוק של שיעור האינפלציה הממוצע לרמה של 50% בשנה האחרונה, הנתון הגבוה ביותר במדינה מאז מלחמת העולם השנייה. אינפלציית המזון חצתה את רף 100%.

כ-90% מהסחר הכללי של איראן עובר דרך מי המפרץ הפרסי, דבר המגביר את הפגיעות של הכלכלה המקומית לחסימות הימיות של ארצות הברית ואת הצורך של הממשל המקומי בפריצת המצור.

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