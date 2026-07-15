השלב הבא? המהלך הדרמטי ששוקל טראמפ במערכה עם איראן

ארצות הברית נכנסת בימים אלו לשלב שני וממוקד במערכה הצבאית נגד איראן, כאשר השאלה הגדולה המעסיקה את מקבלי ההחלטות בוושינגטון היא מה יהיה הצעד הבא של הנשיא דונלד טראמפ.

בניתוח שפורסם בניו יורק טיימס, סקרו הכותבים את השאלה עם כל האופציות העומדות לרשותו של המפקד העליון.

המאמץ האמריקני מתרכז כעת בניסיון להסיר את אחיזתה של טהרן במצר הורמוז, נתיב שיט קריטי שדרכו עובר כחמישית מאספקת הנפט העולמית, באמצעות מצור ימי מחודש והפצצות כבדות.

גורמים המעורים בהחלטות הממשל האמריקני אמרו כי טראמפ הבין את חשיבותו של המצר, ובניגוד למלחמה הקודמת החליט להתמקד בשחרור המים הבינלאומיים העוברים בין איראן לעומאן.

המבחן האסטרטגי המרכזי של הממשל בוושינגטון כעת הוא האם להורות על מבצע צבאי חסר תקדים להשתלטות על האי ח'ארג, המשמש כנמל יצוא הנפט הראשי של איראן. טראמפ שקל צעד זה בעבר אך נמנע ממנו מחשש לאבידות כבדות בקרב כוחות המארינס, אולם כעת, עם קריסת הפסקת האש וחידוש התקיפות על מכליות נפט במפרץ, האפשרות הזו חוזרת לשולחן הדיונים בבית הלבן.

ה'ניו יורק טיימס' חושף כי חיל האוויר האמריקני הרחיב את מטרותיו וביצע תקיפות בעומק המדינה, הרחק מאזור המצר. בין היתר, כפי שכבר פורסם, נפגע גשר רכבת בצפון-מזרח איראן, הממוקם במרחק של כ-1,100 קילומטרים מאזור הלחימה הימי. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, קפטן טים הוקינס, הסביר את המהלך ומסר כי "מטרות אלו כללו מטרות תשתית לוגיסטית צבאית איראנית שאיפשרו לאיראן לכוון נשק, תחמושת ואספקה צבאית אחרת לאזור השנוי במחלוקת ביותר של הסכסוך".

המערכה הנוכחית מתנהלת תחת חשש כבד מפני זינוק דרמטי במחירי האנרגיה העולמיים, אם איראן תחליט להגיב לפעולות האמריקניות בפגיעה בתשתיות נפט וגז של מדינות שכנות במפרץ הפרסי דוגמת סעודיה, כווית, קטר ובחריין. בוושינגטון מקווים כי הלחץ הכלכלי הגובר של המצור הימי ימוטט את הכלכלה האיראנית ויאלץ את המשטר החדש בטהרן לשוב אל שולחן המשא ומתן, אך הסיכון לתגובה אסימטרית מצד איראן נותר גבוה מאוד.

במהלך הימים האחרונים נרשמה הסלמה משמעותית כאשר כוחות ארצות הברית תקפו 140 מטרות צבאיות באיראן במשך שלושה ימי הפצצה רצופים, וזאת בהמשך לתקיפת עשרות מטרות בשבוע שעבר שכללו עמדות מכ"ם וסירות מהירות.

פיקוד המרכז האמריקני הצהיר כי "ישנם כיום יותר מ-20 ספינות מלחמה של הצי האמריקני ומאות כלי טיס צבאיים הפועלים ברחבי המזרח התיכון. הכוחות האמריקניים נותרים עירניים, קטלניים ומוכנים".

הסבב הנוכחי החל לאחר שהסכם הפסקת אש שברירי של כ-90 יום קרס בעקבות תקיפות איראניות על כלי שיט אזרחיים במצר הורמוז, בהן פגיעה בשתי מכליות נפט ובמכלית גז טבעי השבוע. בתגובה לחידוש המצור הימי האמריקני, הכריז אתמול טראמפ כי "מצר הורמוז פתוח לכל תנועת כלי השיט למעט איראן - וזאת בגלל המנהיגות השקרנית, האלימה והזדונית שלהם, אשר לוקחת אותם בנתיב של השמדה מוחלטת".

בינתיים, נשיא ארה"ב חזר לאיום קודם שלו לפיו יפגע בתשתיות אנרגיה וגשרים ברחבי איראן במידה ולא ישובו לשולחן המשא ומתן. נותר להמתין ולראות אם גם הפעם יחליט להתקפל ברגע האחרון, או שיפעיל את נשק יום הדין נגד איראן: מתקני האנרגיה והאי חארג'.