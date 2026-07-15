הנסיכה לאונור, יורשת העצר של ספרד, השלימה באופן רשמי את שלוש שנות ההכשרה הצבאית שלה, שאותן החלה באוגוסט 2023 במסגרת ההכנה לתפקידה העתידי כמפקדת העליונה של הכוחות המזוינים וכמלכת ספרד.

בטקס שנערך באקדמיה הכללית של חיל האוויר בסן חאבייר שבמחוז מורסיה השתתפו הוריה, המלך פליפה השישי והמלכה לטיסיה, וכן אחותה, האינפנטה סופיה.

במהלך הטקס העניק המלך לבתו עיטור הצטיינות אווירית בדרגת סרט לבן, כהוקרה על השלמת הכשרתה. לאורך שלוש השנים עברה לאונור הכשרה בשלוש זרועות הצבא – היבשה, חיל הים וחיל האוויר – ובסיומה סיימה את לימודיה באקדמיה של חיל האוויר.

במהלך הכשרתה צברה ניסיון מבצעי והכשרתי מגוון, ובהם הפלגה של שישה חודשים באוניית האימונים "חואן סבסטיאן אלקאנו", טיסות סולו במטוס האימונים פילאטוס PC-21, טיסה במטוס הקרב F-5 ואף טיסת אימון משותפת עם אביה. היא גם הייתה לבת הראשונה במשפחת המלוכה הספרדית שהשלימה קורס צניחה צבאי.

מפקד האקדמיה, קולונל לואיס פליפה גונסאלס אסנחו, שיבח את התנהלותה במהלך השנה האחרונה וציין את מסירותה, נחישותה, אומץ ליבה ונכונותה להתמודד עם אתגרים. לדבריו, היא השתלבה באופן מלא בין חבריה ללימודים והפכה לטייסת שמביאה כבוד לאקדמיה.

למרות סיום ההכשרה, דרגות הקצונה הרשמיות יוענקו לה רק ביולי 2027, יחד עם בני מחזורה. בחודש ספטמבר הקרוב תפתח לאונור פרק חדש ותתחיל ללמוד מדע המדינה באוניברסיטת קרלוס השלישי במדריד, תוך שילוב לימודיה עם מילוי התחייבויותיה הרשמיות כחלק ממשפחת המלוכה הספרדית.