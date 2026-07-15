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עשוי זהב - עם פנים חמורות סבר: כך נראה מטבע הדולר לכבוד טראמפ

משרד האוצר האמריקני השיק את מטבע הזהב על שם דונלד טראמפ שערכו דולר בודד | על המטבע ניתן לראות מצד אחד את פניו חמורות הסבר של נשיא ארה"ב, לצד הכיתוב: "חופש" | כך זה נראה (חדשות) 

(צילום: משרד האוצר האמריקני)

כאשר אמריקה מציינת 250 שנים לעצמאותה, המטבעה הממשלתית של ארצות הברית תתחיל לטבוע מטבע זהב חדש בערך של דולר אחד.

מטבע זה מונפק לכבוד "המורשת הנצחית של החירות ולציון הסמל המתמשך של פטריוטיות באומה האמריקאית", לפי הודעת משרד האוצר האמריקני.

המטבע המיוחד מתאפיין בדיוקנו של הנשיא , והוא חוגג את עוצמתם של הערכים האמריקאיים ואת ההבטחה של אומה המוקדשת לשמירה על החירות לכולם.

על פי צדו הקדמי של המטבע כפי שמוצג בתמונה, מוטבע דיוקן חזיתי של טראמפ, חמור סבר בחליפה ובעניבה, כאשר מעליו הכיתוב "LIBERTY" ומימין מוטבע המשפט "IN GOD WE TRUST" לצד ראשי התיבות "JFM" וציון השנים "1776 ~ 2026".

צדו האחורי של המטבע נושא את סמל העיט האמריקאי הפורש כנפיים עם מגן ועליו המספר "250", תחת הכיתוב "E PLURIBUS UNUM", ובשוליים מוטבעים הערך "ONE DOLLAR" ושם המדינה "UNITED STATES OF AMERICA".

מזכיר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, חשף את העיצובים החדשים כחלק מסדרת המטבעות המיוחדת לציון שנת ה-250 של המדינה, מהלך שעורר עניין ציבורי ומשפטי רחב בארצות הברית.

הוויכוח המשפטי מתמקד בחוק הפדרלי האוסר בדרך כלל על הצגת פניהם של אנשים חיים על גבי מטבעות המדינה, כאשר הממשל הנוכחי פעל ליישם זאת תחת החרגה מיוחדת של חוק משנת 2020 הנוגע לחגיגות היובל.

דונלד טראמפמטבעות זהב

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