נער פלסטיני בן 16, תושב הכפר נחאלין, חדר במוצאי השבת האחרונה לשטח הסמוך ליישוב נווה דניאל שבגוש עציון כשהוא חמוש בסכין מטבח, במטרה מוצהרת לדקור למוות חייל צה"ל ולסיים את חייו כ"שהיד". המחבל הצעיר נתפס ברגע האחרון ממש על ידי רכז הביטחון השוטף הצבאי (הרבש"צ) של היישוב וכוח צבאי שהוזעק למקום, ובכך נמנע פיגוע דקירה קשה.

היום (שלישי), עם התקדמות החקירה בתחנת עציון של מרחב יהודה במחוז ש"י, נחשפים הפרטים נוספים על הדרך שבה תכנן המחבל להוציא לפועל את מזימתו, על נשיקת הפרידה מאימו ועל השקרים שבהם ניסה להשתמש בשטח כדי לחמוק ממעצר.

הדרמה הביטחונית החלה בשעות הערב של מוצאי השבת, כאשר התקבל דיווח על דמות חשודה המסתובבת בטווח קרוב ומסוכן לגדר היישוב נווה דניאל. הרבש"צ, יחד עם כוח צבאי שהיה בסיור שגרתי באזור, הוקפצו מיד לנקודה, חתרו למגע, ביצעו נוהל מעצר חשוד והשתלטו על הנער במהירות. כאשר תוחקר באופן ראשוני בשטח על מעשיו ועל הסיבה להימצאותו במקום בשעה כזו, הציג הנער מצג שווא וטען בקור רוח כי הוא בסך הכל איבד את דרכו, צעד שעות ארוכות ומנסה לאתר מקור מים על מנת להרוות את צימאונו העז. למרות ההסבר התמים למראה, הלוחמים והרבש"צ לא קנו את הסיפור, והנער נעצר והועבר באופן מיידי להמשך חקירה יסודית בידי חוקרי תחנת עציון.

במהלך היממה האחרונה חלה תפנית בחדר החקירות. חוקרי התשאול והמודיעין של תחנת עציון הפעילו לחץ חקירתי ממוקד והציגו לחשוד סתירות שונות בגרסתו המאולתרת. תחת לחץ השאלות נשבר לבסוף הנער, והודה בפה מלא כי הסיפור על החיפוש אחר מים היה שקר מוחלט שנועד להרוויח זמן ולחמוק ממעצר.

בחקירתו חשף הנער מניע אידיאולוגי קיצוני ומטריד: הוא סיפר לחוקרים כי גמלה בליבו החלטה נחושה לפגוע בלוחם צה"ל שיקרה בדרכו באמצעות סכין, מתוך שאיפה מפורשת לנהל קרב שיביא למותו שלו במהלך התקרית, ובכך להגשים את שאיפתו הגדולה לסיים את חייו כשהוא מתפקד כ"שהיד".

עוד עלה מהחקירה כי טרם יציאתו למסע הדמים המתוכנן, נפרד הנער מבני משפחתו ובמיוחד מאימו. על פי הודאתו, הוא ניגש אל אימו בביתם שבכפר נחאלין, נישק את ידה כמחוות פרידה אחרונה מבלי שהיא תחשוד בדבר, נטל סכין מטבח חדה באורך מספר סנטימטרים שהייתה מונחת במטבח הביתי, ויצא אל הדרך לעבר היישובים היהודיים הסמוכים.

במסגרת השלמת פעולות החקירה הביטחונית וכדי לבסס את הראיות נגדו, נלקח אמש החשוד למבצע שחזור מיוחד בשטח תחת אבטחה כבדה. הוא הוביל את חוקרי תחנת עציון והבלשים לאורך ציר התנועה המדויק שבו צעד ברגל ביום שבת, מפתח ביתו שבנחאלין ועד למקום שבו נתפס סמוך לנווה דניאל. במהלך השחזור הצביע הנער על נקודה ספציפית בדרך שבה החליט להטמין את כלי הנשק באופן זמני, רגע לפני שהתקרב לגדר וכאשר הבחין בתנועת כוחות הביטחון. בחיפוש קפדני שערכו השוטרים במקום עליו הצביע, אותרה מתחת לספסל מתכת הסכין המדוברת, שהועברה מיד למעבדות הזיהוי הפלילי של המשטרה. בתום השחזור נכלא החשוד מחדש, ובכוונת המשטרה להביאו בפני בית המשפט הצבאי על מנת לבקש את הארכת מעצרו לצורך הגשת כתב אישום חמור ביותר בגין כוונה לביצוע פיגוע וניסיון רצח.