"אתם כוחות החושך": המילים המרסקות והקשות של האם השכולה

הדיון הטעון והמרטיט שהתקיים היום (רביעי) בבית משפט השלום בבאר שבע הציף מחדש את אחד הסיפורים המקוממים והכואבים ביותר משולי האסון הלאומי של השבעה באוקטובר. כמעט שלוש שנים לאחר שמימדי החורבן נחשפו לעיני כל, הגיעה משפחתו של הקדוש מתן מרדכי ליאור ז"ל, שנרצח בטבח בפסטיבל ה'נובה' ואף קיבל לאחר מותו את אות הגבורה האזרחית מנשיא המדינה על פועלו להצלת חיים, כדי לעמוד מקרוב על דרישת הצדק ומיצוי הדין עם השפלים שניצלו את רגעי האסון וכאוס המלחמה כדי לבזוז את ציוד ההגברה היקר שלו – מפעל חייו שנקרא "סאונד פנאטיק".

לפי הדיווח היום ב-Ynet, הפרשה המזעזעת החלה ב-9 באוקטובר 2023, יומיים בלבד לאחר פרוץ המלחמה, כאשר השטח ברעים עדיין הוגדר כשטח צבאי סגור והיה רווי בדם הקדושים, באפר ובשרידי הרכבים השרופים. אל תוך התופת הזו הגיעו הנאשמים – רם שאהין (34) ודניאל חסון (30) מדליית אל-כרמל, וסאן לוסיאן תבל (35) מנתניה.

השלושה הגיעו מצוידים במשאית גדולה במטרה מוצהרת לגנוב את מערכת הסאונד והגנרטור של מתן ז"ל, מערכת ייחודית שנודעה ברמקולים הסגולים שבהם השקיע את כל הונו ומרצו. כדי להוציא את זממם אל הפועל, הציגו השלושה מצג שווא בפני הנוכחים בשטח כאילו באו לאסוף ציוד עבור חבר שנעדר, ובהמשך אף שיקרו למשטרה בטענה כי אחד מהם הוא שותפו העסקי של מתן, מה שהוביל לשחרור זמני של המשאית עם הרכוש הגנוב.

בדיון הטיעונים לעונש שנערך הבוקר, לאחר שנדחה פעמיים, עמדו לפי נגיווח הוריו של מתן ז"ל, שרה ועופר, ונשאו דברים מצמררים שהרעידו את אולם בית המשפט. האם השכולה פנתה ישירות אל הנאשמים ואמרה בבכי: "אני עומדת פה מלאת כאב, צער ויגון בלתי נתפס ולא מבינה איך זה ייתכן שביום הארור התרחש הטבח הנורא, כאשר בננו מתן נרצח על ידי מפלצות חמאס עם עוד מאות ילדים שבאו לרקוד ולשיר. מתן שלנו לא ברח, הוא נשאר, תפס פיקוד והציל נפשות רבות תוך שהוא מקריב את חייו ומחרף את נפשו. ולעומתו, יושבים פה שלושה גנבים עלובים ושפלים שהגיעו אחרי יומיים לבזוז ולגזול את עסק ההגברה שעמל להקימו".

האם המשיכה ותיארה את התנהגותם הבלתי נתפסת של הנאשמים, שחרגה מכל נורמה אנושית בסיסית: "אתם הגנבים, בלי בושה ובידיעה מראש, נכנסתם במרמה למקום הטבח – שהיה עדיין שטח צבאי סגור, מלא בכאוס, מכוניות שרופות, ריח של גופות באוויר ודמם של ילדינו עדיין לא נספג באדמה. במקום לעזור, גנבתם, גזלתם, בזזתם ושיקרתם – הכל תמורת בצע כסף. אתם הבזויים לא התביישתם, אחרי שעשיתם את המעשה הנאלח הזה, להגיע אלינו הביתה בשבעה כדי לחפות על הגניבה – הכל היה מתוכנן. מתני שלנו היה אור – ואתם הגנבים כוחות החושך".

האב השכול, עופר, שחזר אף הוא את הימים הנוראים ההם, שבהם נאלץ להתמודד עם הבשורה המרה ובו זמנית לנסות להציל את רכושו של בנו באמצעות מעקב טכנולוגי אחר הציוד: "במשך השבעה, כשהייתי בשטח וחיפשתי את מתן עם חבריו כדי להחזירו הביתה, הייתי צריך לעסוק בגניבה הזו. קיבלנו הודעה באמצעות צ'יפ אלקטרוני וראינו את מסלול המשאית. במקום לעסוק במציאת בני, היינו צריכים לעסוק בזה. הם היו אצלי בבית בלי שום בושה. היו להם אינספור הזדמנויות לספר שהם לקחו את הציוד, אך הם העדיפו להחביא אותו ולשקר. הם לא חסו על שום ערך אנושי והגיעו בדם קר. אני מבקש להחמיר עמם ולהטיל את העונש המקסימלי על ביזה בזמן שהדם עוד לא נספג באדמה".

נציגת הפרקליטות חיזקה את דברי ההורים וציינה בפני בית המשפט כי המעשים הללו מייצגים אובדן מוחלט של צלם אנוש, בפרט כאשר הנאשמים בחרו לעשוק את מי שכבר לא יכול להגן על עצמו. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להעביר מסר נחרץ ומרתיע כנגד כל מי שמנצל ימי מלחמה וחירום לאומי לטובת רווח אישי וביזה. על פי דרישת הפרקליטות, לשאהין – שהורשע בגניבה ובקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לאחר שניהל הליך הוכחות מלא ובית המשפט קבע כי שיקר והתנהג בצורה מניפולטיבית – צפוי עונש של עד 7 שנות מאסר בפועל. לחסון ותבל, שהורשעו במסגרת הסדר טיעון בסיוע לגניבה ובניסיון לקבלת דבר במרמה, צפויים עונשים של עד 5 ו-4 שנות מאסר בהתאמה, לצד דרישה לפיצויים כספיים משמעותיים להוריו של מתן ז"ל.

מנגד, סנגורו של שאהין, עו"ד דוד ונטורה, ניסה במהלך הדיון לפי הדיווח למזער את חומרת המעשים וטען כי מרשו פעל מתוך כוונה "לסייע ולאסוף את הציוד כדי להשיבו", ואף ביקש מבית המשפט שלא לקשור את המקרה לאירועי השבעה באוקטובר עצמם. טיעון זה נתקל בתגובה מהירה מצד השופט אמיר דורון, שהבהיר כי הכרעת הדין כבר ניתנה וקבעה מסמרות ברורים בדבר כוונת המרמה והתכנון המוקדם של הנאשמים, וכי אין מקום לפתוח מחדש קביעות אלו בשלב הטיעונים לעונש. השופט אף התעקש לאפשר לאם השכולה לשאת את דבריה במלואם, חרף התנגדות ההגנה, בהיותה מייצגת את קורבן העבירה שנרצח באכזריות.

גזר דינם של שלושת המורשעים צפוי להינתן בבית המשפט בבאר שבע בדיוק ב-7 באוקטובר הקרוב – תאריך סמלי ומצמרר המציין שלוש שנים ליום שבו נקטעו חייו של מתן מרדכי ליאור ז"ל, שהפך בחייו ובמותו לסמל של גבורה ואור.