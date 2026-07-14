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אחרי החשיפה המדהדת

הפרשן הבכיר במתקפה על תכנית אחמדינג'אד: "המוסד סיבך את המדינה"

הפרשן הצבאי הבכיר יוסי יהושוע במתקפה חריפה במיוחד נגד המוסד, אחרי חשיפת התכניות להפלת המשטר באיראן: "באיזה אדם בחרו להנהיג? באחמדינג'אד? תכנית חובבנית ולא ריאלית" (צבא וביטחון)

מחמוד אחמדינג'אד (צילום: shutterstock)

הפרשן הצבאי הבכיר יוסי יהושוע יצא היום (שלישי) במתקפה חריפה נגד המוסד, זאת לאחר החשיפה המדהדת על תכנית המוסד להעמיד את מחמוד אחמדינג'אד, נשיא לשעבר, בראש המדינה לאחר הפלת המשטר - תכנית שלא הצליחה.

בטור פרשנות חריף שפורסם באתר I24NEWS, כינה יהושוע את תכנית המוסד "חובבנית ולא ריאלית", והוסיף כי המוסד כמעט ולא תרם למלחמה. "באיזה אדם הם בחרו להנהיג את איראן, באחמדינג'אד? בו הם תלו את יהבם? הוא זה שייקח את המושכות?" תהה הפרשן הבכיר.

לדברי יהושוע, המוסד "סיבך את המדינה בתכנית שהם מכרו לכולם". הביקורת החריפה מגיעה על רקע חשיפת פרטים נוספים אודות האופן שבו ניסה המוסד להוביל להפלת המשטר האיראני, תכנית שלא צלחה ועוררה שאלות קשות על יכולות הארגון.

"צריך לחקור את המוסד פעמיים"

הפרשן הצבאי לא הסתפק בביקורת על התכנית הכושלת, אלא הרחיב את מתקפתו לתפקוד הכולל של המוסד במלחמה. "צריך לחקור את המוסד פעמיים", הצהיר יהושוע. "למה המוסד לא הגיע מוכן למלחמה הזאת, ולא הייתה לו תוכנית מבצעית, כשמדינת ישראל השקיעה בו מיליארדים".

יהושוע הוסיף והדגיש: "והדבר הנוסף שצריך לחקור - הוא העובדה שהם לא הצליחו להביא להפלת המשטר. ראינו מה יצא מזה". דבריו מצטרפים לביקורת הגוברת על תפקוד גופי הביטחון במהלך המלחמה, במיוחד לאור הכישלונים המודיעיניים שהתגלו.

(צילום: דובר צה"ל)

החשיפה על תכנית המוסד להעמיד את אחמדינג'אד, שנחשב לאחד המנהיגים הקיצוניים ביותר שעמדו בראש איראן, עוררה תדהמה רבה. אחמדינג'אד, שכיהן כנשיא איראן בין השנים 2005-2013, ידוע בעמדותיו הקיצוניות נגד ישראל ובקידום תוכנית הגרעין האיראנית.

בימים האחרונים נחשפו פרטים נוספים על שיתוף הפעולה המודיעיני בין ישראל ל בהקשר לאיראן, כאשר ראש אגף המודיעין אלוף שלומי בינדר ביקר לאחרונה בוושינגטון כדי להדק את שיתוף הפעולה המבצעי. עם זאת, הביקורת על התכנון האסטרטגי של המוסד ממשיכה להסעיר את המערכת הביטחונית.

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