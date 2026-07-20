מבוכה: ארה"ב הסתירה מידע על איראן - העיתון חשף

מערכת הכנה אווירית פטריוט ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

חשיפה מטרידה: משרד ההגנה האמריקאי הסתיר מהציבור שלוש תקיפות שביצעה איראן נגד כוחות צבא ארצות הברית בירדן בשבוע שקדם ליום שישי האחרון. גורמים רשמיים בארצות הברית אישרו בעילום שם בשיחה עם הניו יורק טיימס כי התקיפות הללו הובילו לפציעתם של עשרות אנשי צבא ולנזק למספר מסוקים, אך דבר קיומן לא הובא לידיעת הציבור.

ההסתרה מגיעה ברקע ביקורת הולכת וגוברת על ממשל טראמפ, אשר נמנע בחודשים האחרונים מלחשוף את מידת השפעת המלחמה על דילול מאגרי הנשק הקריטיים של ארצות הברית. בנוסף, הממשל לא פרסם מידע על העובדה כי איראן הצליחה לשקם ולבנות מחדש יכולות טילים משמעותיות. מאז פתחו ארצות הברית וישראל בתקיפות באיראן ב-28 בפברואר, נהרגו 17 אנשי צבא אמריקאים, ויותר מ-400 נפצעו. נתונים אלה מעלים שאלות קשות לגבי שקיפות הממשל והמחיר האמיתי של המערכה הצבאית. הצהרות רשמיות מטעות ממדאני התפתל במבוכה מול שאלה פשוטה: "זה לא מה שאני אומר" אריה רוזן | 15:08 בהצהרות הרשמיות שפרסם פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית (סנטקום) בשבוע שעבר נטען כי התקיפות האוויריות באיראן בוצעו בתגובה לפגיעה בספינות מסחריות במצר הורמוז. ההצהרות לא כללו כל אזכור של התקיפות האיראניות על הבסיסים בירדן, ונמנעו מלפרט את מספר הנפגעים. גורמים בצבא נימקו את המדיניות בצורך בביטחון מבצעי ובמניעת מידע מאיראן שיאפשר לה למקד את טיליה הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים לעבר בסיסים במזרח התיכון. עם זאת, הביקורת על הסתרת המידע מהציבור האמריקאי הולכת ומתעצמת. הפיקוד המרכזי הפסיק לעדכן בשבועות האחרונים את מספר האתרים המותקפים באיראן ואת מניין הפצועים הכולל. מדיניות זו שונה באופן משמעותי מזו של ממשלים קודמים, לרבות ממשל ביידן, אשר נהג לדווח על מספר החיילים שנפצעו בתקיפות של מיליציות פרו-איראניות בסוריה ובעיראק לאחר יידוע המשפחות.

פיצוץ אדיר במתקן גז בעיר זאהדאן. - צילום: דיווח איראני פיצוץ אדיר במתקן גז בעיר זאהדאן. | צילום: צילום: דיווח איראני 10 10 0:00 / 0:33

התקיפה הקטלנית ביום שישי

בתקיפה המאוחרת יותר ביום שישי נהרגו שני חיילים אמריקאים בירדן וחייל נוסף הוגדר נעדר. הודעת הצבא אישרה כי ארבעה פצועים פונו לבתי חולים במדינה ושוחררו, וחיילים נוספים שנפצעו קל חזרו לשירות. עם זאת, ההודעה נמנעה מלציין את מספרם המדויק או להזכיר את הנפגעים משלוש התקיפות הקודמות שארעו באותו שבוע.

שמותיהם של ההרוגים יפורסמו רק בתום 24 שעות מהודעה למשפחותיהם, בהתאם לנוהל הצבאי. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, הרשויות בירדן פינו בדחיפות את נמל התעופה הבינלאומי ואת הנמל הימי בעיר עקבה בעקבות "איום קונקרטי ואמין".

עקבה, מבט מאילת ( צילום: Nati Shohat/Flash90 )

תגובת הנשיא טראמפ

הנשיא טראמפ התייחס לאירועים בשיחת טלפון קצרה עם רשת החדשות ניוזניישן ומסר כי החיילים מתו "בשירות ארצנו". הנשיא חזר על מטרת הלחימה והצהיר כי היעד הוא "לעולם לא לאפשר לאיראן להיות בעלת נשק גרעיני".

שר ההגנה פיט הגסת' פרסם הודעה ברשתות החברתיות וכתב כי אובדן שני החיילים האמריקאים יחזק את נחישותה של ארצות הברית. על פי ההערכות, יותר מ-1,700 אזרחים איראנים נהרגו במהלך חמשת חודשי המלחמה.

כפי שפרסמנו קודם לכן, ארה"ב מרחיבה דרמטית את התקיפות באיראן, כולל יעדי תשתית ואנרגיה, בעוד טהראן משיבה באיומים על חיי חיילים אמריקאים ובמטחי טילים לעבר בסיסים במפרץ. עדכונים נוספים בהמשך.