משרד ההגנה האמריקאי התיר לפרסום את שמותיהם של שני החיילים שנהרגו במתקפת איראן בירדן. החללים הם סגן משנה טיילר ג'יימס פיאהן, בן 25 מאווה ביץ' שבהוואי, וטוראית איזבלה גונזלס, בת 19 מקארולטון שבטקסס, אשר איבדו את חייהם במטח הטילים האיראני.

מחלקת המלחמה מסרה כי שני החיילים שירתו בשירות פעיל ולקחו חלק בתמיכה במבצע נגד איראן. ההודעה הרשמית על זהותם מגיעה בזמן שנסיבות המתקפה, שהתרחשה ב-17 ביולי בבסיס חיל האוויר מופאק סלטי, עדיין נמצאות תחת חקירה של מערכת הביטחון.

סגן משנה פיאהן, שמותו נקבע ב-18 ביולי 2026, שירת בגדוד השני של רגימנט ארטילריית ההגנה האווירית ה-55. היחידה פועלת תחת פיקוד הגנת הטילים והאוויר ה-32 של הצבא, ובסיסה הקבוע נמצא בפורט בראג שבמדינת קרוליינה הצפונית.

טוראית גונזלס נהרגה ב-17 ביולי 2026 במהלך התקפת האויב על הבסיס. היא שירתה בגדוד הראשון של רגימנט ארטילריית ההגנה האווירית ה-57, חטיבה 52, הפועלת תחת פיקוד הגנת הטילים והאוויר העשירי של צבא ארצות הברית המוצב באנזבך שבגרמניה.