מחדל בסנטקום: איראן ריסקה את מערכות ההגנה

פיצוץ אדיר במתקן גז בעיר זאהדאן. - צילום: דיווח איראני פיצוץ אדיר במתקן גז בעיר זאהדאן. | צילום: צילום: דיווח איראני 10 10 0:00 / 0:33

הבוקר הזה המזרח התיכון נראה אחרת לגמרי. פיצוצים שהרעידו את בירת בחריין, מכליות נפט בוערות במימי המפרץ ושקט מתוח בחדרי הפיקוד בוושינגטון – המציאות הישנה קרסה. איראן הוכיחה הלילה שהיא כבר לא רק מאיימת: היא מחזיקה ביכולות טכנולוגיות שגורמות למערכות ההגנה המתקדמות ביותר של המעצמה החזקה בעולם להיראות כמו צעצועים ישנים.

התפנית המטלטלת החלה עם מטח איראני לעבר בחריין וכוויית, שבא בעקבות לילה תשיעי ברצף של תקיפות אמריקניות באזור. במקביל, משמרות המהפכה דיווחו על השמדת שתי מכליות נפט שניסו לעבור במצר הורמוז, אירוע שסוכנות פעולות הסחר הימי של בריטניה אישרה בחרדה כפגיעה קשה בנתיב הימי הקריטי.

מערכת הכנה אווירית פטריוט ( צילום: סנטקום צבא ארה"ב )

וושינגטון מודה בכישלון "וואו. הו, וואו. הו": הטירוף של טראמפ רגע לפני המשחק הגדול דני שפיץ | 12:02 בניגוד לשידורים הרשמיים, גורמים בפנטגון ובסוכנויות המודיעין הודו ל"ניו יורק טיימס" במציאות טקטית עגומה: איראן פיתחה יכולת מתקדמת לשבש, לעקוף ולנטרל את מערכות ה"פטריוט" וההגנה האווירית האמריקניות. היכולת האיראנית להשתמש בטילים מתמרנים ונחילי כטב"מים בדיוק כירורגי הופכת את ההגנה האמריקנית הקיימת ללא רלוונטית. ההבנה המרה בוושינגטון מובילה לשינוי דוקטרינה דרמטי: ארה"ב זונחת את ההסתמכות על יירוט הגנתי ועוברת ל"השמדה במקור". הנשיא דונלד טראמפ, שביקש להגביר את הקצב, מנחה כעת לתקיפות מאסיביות של מפעלים, מרכזי פיקוד, אתרי מכ"ם ותשתיות לאומיות בתוך איראן.

ההגנה האווירית של כווית - צילום: סנטקום צבא ארה"ב ההגנה האווירית של כווית | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:17

כווית בעלטה: הגנרטורים חושפים את ממדי הכתישה

המתח בין ארה"ב לאיראן בשיא, כאשר כווית חוטפת את עיקר האש האיראנית. אמש רשת האנרגיה של כווית ספגה חבטות כה קשות מהתקיפות האיראניות, עד שהמדינה נאלצה להתחיל בפריסת גנרטורים ניידים כדי לספק חשמל לתושביה. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, המראה של אמצעי חירום אלו ברחובות מהווה תזכורת מפכחת למחיר הכבד שהמלחמה גובה ממדינות המפרץ.

הנזק שמוביל לשימוש בגנרטורים הללו אינו מקרי. כווית דיווחה על "הסלמה מסוכנת" לאחר שורה של תקיפות איראניות חוזרות ונשנות על מתקני תשתית קריטיים. ביום שבת האחרון, מתקפה איראנית פגעה בתחנת כוח ובמתקן להתפלת מים, מה שהוביל להשבתה של מספר יחידות לייצור חשמל. עשן שחור סמיך ולהבות כתומות נראו עולים לשמיים מעל בניינים במדינה.

הגנרטורים הניידים שנחשפו אחרי הכתישה האיראנית - צילום: רשתות חברתיות הגנרטורים הניידים שנחשפו אחרי הכתישה האיראנית | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:21

אזור מלחמה בוער

בישראל, השכנה שצופה מקרוב, נערכים לכל תרחיש. עשרות מטוסי תדלוק ותובלה אמריקניים נחתו בבסיסי חיל האוויר בעובדה וברמון, כחלק מהכנות להרחבת המערכה והגנה על בעלות בריתה. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מצדו, הכריז רשמית על קריסת "הסכם איסלאמבאד" ואיים ללמד את ארה"ב "לקח בלתי נשכח".

בעוד איראן מאיימת לעבור ל"שלב התקפי והרסני מלא" ומשתמשת בכלי נשק אוטונומיים חדשים, נראה כי המזרח התיכון ניצב בפני הלילה הגורלי ביותר שלו מזה שנים. כפי שחשפנו, טראמפ כבר הצהיר על כוונתו לתקוף את מתקן גבל אל-פאס הגרעיני, המבצר התת-קרקעי המסוכן ביותר של איראן.

מטוס הריגול רחרחן של אנגליה ( צילום: חיל האוויר המלכותי בריטניה )

השאלה שמרחפת מעל המפרץ

השאלה שמרחפת מעל המפרץ היא לא אם תהיה הסלמה – אלא כמה רחוק היא תגיע. ארה"ב כבר העבירה מסר לישראל לפיו היא מתכננת עליית מדרגה במלחמה מול איראן, כאשר הפנטגון מתכנן להרחיב משמעותית את היקף התקיפות ולהגדיל את בנק המטרות.

בינתיים, כווית ממשיכה לספוג את המחיר הכבד של העימות. הנזק בכווית הולך ומתרחב: מתקני נפט של חברת הנפט הלאומית נפגעו ונגרם נזק משמעותי לצד פציעות עובדים. במקביל, תקיפות כוונו לעבר מתקני התפלה האחראים לכ-90% מאספקת מי השתייה במדינה, והעלו חשש לשיבושים באספקת המים. גם נמל התעופה הבינלאומי של כווית הושבת זמנית, מה שגרם לעיכובים כבדים בטיסות.