תיעוד דרמטי: כך עצרו המסתערבים מבוקש בפעילות טרור בעיזרייה

המעצר של המבוקש - צילום: דוברות המשטרה המעצר של המבוקש | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:35

מסתערבי מג"ב ירושלים ביצעו פעילות מבצעית ממוקדת בכפר עיזרייה שבגזרת חטיבת עציון, שהסתיימה במעצרו של מבוקש החשוד במעורבות בפעילות טרור, כך מדווחות היום (חמישי) משטרת ישראל.

הפעילות בוצעה בהכוונה מודיעינית מדויקת של שירות הביטחון הכללי, בשיתוף לוחמי מג"ב ירושלים, לוחמי מג"ב איו"ש ולוחמי צה"ל מחטיבת עציון. כוח המסתערבים חדר באופן סמוי למרחב הכפר, כשהלוחמים פועלים בחשאיות מלאה כדי להימנע מעימות מיותר עם האוכלוסייה המקומית. לאחר שהכוח איתר את המבוקש במדויק, בוצע המעצר בצורה מהירה ויעילה. המבוקש הועבר מיד להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי, שם ייחקר על מעורבותו בפעילות הטרור. מדוברות המשטרה נמסר: "לוחמי משמר הגבול, יחד עם כלל כוחות הביטחון, ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול הטרור ולמעצר מבוקשים, בכל מקום ובכל זמן, למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל". הדוברות הוסיפה כי לכוחות הביטחון שלום, ולא דווח על נפגעים בקרב הלוחמים. פצצה במצולות: הנשק האיראני שישבית את האינטרנט העולמי דוד הכהן וב. ניסני | 09:50 הפעילות בעיזרייה מצטרפת לשורה ארוכה של מבצעים מבצעיים שמבצעים כוחות המסתערבים בשבועות האחרונים ברחבי יהודה ושומרון. כידוע, יחידות המסתערבים של מג"ב ושל צה"ל פועלות באופן שוטף למניעת פיגועים ולמעצר מחבלים המתכננים לפגוע באזרחי ישראל ובכוחות הביטחון. רק לפני מספר ימים עצרו מסתערבי מג"ב איו"ש מבוקש נוסף בכפר סילת אל-חארית'יה שבנפת ג'נין, במבצע דומה שבוצע בהכוונת שב"כ. גם באותו מקרה הגיע כוח המסתערבים באופן סמוי אל המבנה שבו הסתתר המבוקש, והמבצע הסתיים בהצלחה ללא נפגעים.

קבר יוסף בשכם ( צילום: ארי גרינבלאט )

גורמי הביטחון מעריכים כי הפעילות המודיעינית המתמשכת של שב"כ, בשילוב עם היכולות המבצעיות של יחידות המסתערבים, מהווה גורם מרכזי במניעת פיגועים ובפגיעה בתשתיות הטרור. המעצרים המתבצעים באופן שוטף מונעים מארגוני הטרור לבצע תכניות פיגוע ופוגעים ביכולתם לפעול בחופשיות במרחב.

יצוין כי פעילות המסתערבים בשטח מצריכה הכשרה מיוחדת ויכולות ייחודיות, כולל שליטה בשפה הערבית, היכרות עמוקה עם התרבות המקומית ויכולת להתחזות באופן משכנע. הלוחמים עוברים אימונים מורכבים ומתמשכים כדי להיות מסוגלים לפעול בלב שטח עוין תוך שמירה על חשאיות ובטיחות.

כוחות הביטחון ממשיכים לפעול במרחב יהודה ושומרון במטרה למנוע פיגועים ולהגן על אזרחי ישראל. הפעילות המבצעית נמשכת מדי יום, כאשר כוחות המסתערבים והיחידות המיוחדות פועלים בשיתוף פעולה הדוק עם המודיעין לאיתור ומעצר מבוקשים.