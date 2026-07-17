לקחי 7 באוקטובר: כך צה"ל נערך למנוע את המחדל הבא

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הצל הכבד של ה-7 באוקטובר רובץ עדיין על מסדרונות המודיעין, אך בתוך האגף מתחולל שינוי שאין לו אח ורע בהיסטוריה של צה"ל. על פי פרסום בעיתון ידיעות אחרונות, הצבא לא מסתפק רק בשיפורים טכניים, אלא מוביל שינוי תפיסתי עמוק שמטרתו להפוך את המודיעין הטקטי לכלי משמעותי ומכריע בשדה הקרב.

בלב הרפורמה עומדת מחלקת מודיעין שדה של אמ"ן, שמציבה כעת מרכזי מודיעין קדמיים בלב מרחבי התמרון. המטרה ברורה: להזרים לכוחות הלוחמים תמונת מצב מדויקת בזמן אמת, תוך שבירת המרחק המסורתי בין המטה לבין הקצה המבצעי. זהו שינוי שנועד להתמודד עם אי-ודאות קיצונית בשדה הקרב.

לוחמים בפעילות מבצעית ( צילום: צה"ל )

הכפלת כוח אדם וטכנולוגיה מתקדמת תיעוד דרמטי: כך עצרו המסתערבים מבוקש בפעילות טרור בעיזרייה קובי רוזן | 16.07.26 השינוי המבני בשטח הוא חסר תקדים. מספר קציני המודיעין בכל גדוד הוכפל, ולחטיבות הלוחמות צורפו מומחי איסוף מכל התחומים – החל ממודיעין אנושי (יומינט) וחזותי (וויזינט), ועד למודיעין אותות (סיגינט) וגלוי (אוסינט). היכולת הזו מאפשרת ללוחמים בשטח לקבל החלטות מבוססות נתונים תוך כדי לחימה. עם זאת, גודש המידע מציב אתגר מורכב: ה"עומס" שמאיים להטביע את המפקדים. כדי להתמודד עם זה, צה"ל מטמיע מערכות טכנולוגיות שמזקקות את המידע הגולמי למסקנות אופרטיביות מהירות. התוצאה כבר נראית בשטח: צמצום דרמטי בפרק הזמן שחולף בין זיהוי המטרה להפעלת האש, שיפור שהוביל להישגים מבצעיים משמעותיים. כידוע, צה"ל ביצע במהלך השנה האחרונה מאות תקיפות מדויקות באיראן ובזירות נוספות, תוך הסתמכות על מודיעין מדויק שהגיע לכוחות בזמן אמת. היכולת לזהות מטרות ולתקוף אותן במהירות הפכה למכרעת במלחמה המודרנית.

המהפכה האמיתית: צניעות במקום יהירות

באמ"ן מבינים היטב כי הטכנולוגיה היא רק חצי מהתשובה. המבחן הגורלי של האגף הוא היכולת לצפות את ה"הפתעה" הבאה, וזה דורש שינוי תרבותי עמוק. היעד המרכזי של צה"ל כעת הוא מיגור מוחלט של אותה יהירות מערכתית שגרמה בעבר להתעלמות מהתרעות של חיילים וקמ"נים זוטרים.

הלקח שנלמד בדם הוא שביטחון המדינה תלוי בצניעות, בהטלת ספק מתמדת ובהקשבה אקטיבית למי שנמצאים "בשוחות" – אלו שרואים את הסימנים הראשונים לשטח. המסר באגף ברור: המודיעין הבא לא ינצח רק בזכות אלגוריתמים, אלא בזכות היכולת להקשיב לאמת, גם כשהיא לא מסתדרת עם הקונספציה של הדרגים הבכירים.

כאמור, הרמטכ"ל כבר נקט בצעדים פיקודיים כנגד בכירים שנכשלו ב-7 באוקטובר, תוך הדגשת עקרון האחריות הפיקודית. "זו אינה אחריות שאנו נוטלים על עצמנו, אלא אחריות שאנו נושאים מעצם היותנו מפקדים בצה"ל", הבהיר הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר.

מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה ( צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90 )

מהשטח למטה ובחזרה

השינוי התפיסתי מתבטא גם ביכולת להעביר מידע מהשטח למטה ובחזרה בזמן אמת. מרכזי המודיעין הקדמיים מאפשרים ללוחמים לקבל תמונת מצב מעודכנת תוך דקות, במקום שעות או ימים כפי שהיה בעבר. זהו שינוי מהותי שמשפיע על כל רמות הפיקוד.

יצוין כי המהפכה הזו מתרחשת בעיצומה של מלחמה רב-זירתית, כאשר צה"ל נדרש להתמודד עם איומים מורכבים בעזה, בלבנון ובזירות נוספות. היכולת לספק מודיעין מדויק ומהיר הפכה למכרעת בהצלחת המבצעים.

המסר המרכזי של הרפורמה ברור: צה"ל לומד את הלקחים של ה-7 באוקטובר ומיישם אותם בזמן אמת. השינוי התפיסתי באמ"ן הוא חלק ממאמץ רחב יותר להבטיח שהמחדל הנורא לא יחזור על עצמו.