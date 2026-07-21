תרחיש קיצון: ארה"ב מקימה מסדרון אש מול איראן

צבא ארה"ב נערך לתקיפות באיראן - צילום: סנטקום ארה"ב צבא ארה"ב נערך לתקיפות באיראן | צילום: צילום: סנטקום ארה"ב 10 10 0:00 / 0:25

במהלך דרמטי שמעיד על הסלמה משמעותית במזרח התיכון, העבירה ארצות הברית בימים האחרונים מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-16CJ בלוק 50 ממרכז אירופה אל אזור המפרץ הפרסי. המטוסים, שהוטסו ישירות מבסיסים בגרמניה, מצוידים במערכות ייחודיות המיועדות באופן בלעדי להשמדת מכ"מים וסוללות הגנה אווירית.

על פי פרסום באתר World Defense News, המהלך האמריקני נועד ליצור מסדרון חדירה אווירי עמוק לתוך שטחה של איראן, תוך הבטחת חופש תמרון מלא במצרי הורמוז הרגיש. הפנטגון נמנע מלחשוף את מספר המטוסים המדויק או את תצורת החימוש שלהם, אך גורמים ביטחוניים מבהירים כי מדובר בצורך מבצעי דחוף.

מטוסי הקרב של ארה"ב - צילום: סנטקום צבא ארה"ב מטוסי הקרב של ארה"ב | צילום: צילום: סנטקום צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:35

יכולות קטלניות נגד מערכות הגנה "קום מייד!": אמריקאי סטר לבחור שלא עמד בשירת ההמנון - ועורר סערה אריה רוזן | 16:39 איראן מציגה: כטב"ם עם תמונתו של שחקן הכדורגל הספרדי - ודגל פלסטין | צפו כיכר השבת | 17:40 מטוסי ה-F-16CJ נחשבים לחוד החנית של חיל האוויר האמריקני במשימות SEAD - דיכוי והשמדת הגנה אווירית של האויב. המטוסים מונעים במנועי ג'נרל אלקטריק עוצמתיים, מסוגלים לחצות את מהירות שני המאך ובעלי יכולת תמרון קיצונית של תשעה G. הנשק המרכזי של המטוסים הוא טיל AGM-88 HARM, כלי נשק מתקדם המסוגל להינעל על שידורי מכ"ם של סוללות נ"מ ולהשמידן תוך שניות ספורות. המטוסים מצוידים גם במערכות לוחמה אלקטרונית מתקדמות, חיישנים חכמים ומכלי דלק תצורתיים המאפשרים טווח פעולה ארוך במיוחד. כפי שדיווחנו בעבר, איראן הצליחה בשבועות האחרונים לפתח יכולות מתקדמות לשיבוש מערכות ההגנה האמריקניות, מה שהוביל לשינוי דוקטרינה בוושינגטון. במקום להסתמך על יירוט הגנתי, ארה"ב עוברת לגישה תקיפתית של השמדת מקורות האיום.

מטוס קרב F-16CJ של חיל האוויר האמריקאי ( צילום: פיקוד מרכז של צבא ארה"ב )

שמירה על מצרי הורמוז

במקביל למשימות הפריצה האסטרטגיות, האתר Army Recognition חושף כי המטוסים הותאמו לפעילות אינטנסיבית סביב מצרי הורמוז. הם מבצעים כעת סיורים בלתי פוסקים מעל נתיבי השיט המרכזיים ואוניות הסוחר, כשהם ערוכים לכל תרחיש של תקיפת מתקני חוף או יירוט כטב"מים איראניים.

ממחלקת ההגנה האמריקנית נמסר כי הפעילות המוגברת כוללת כיום כ-100 מטוסים מסוגים שונים וכ-15 אלף אנשי צבא באזור. פריסת מטוסי התקיפה המיוחדים מעבירה מסר חד-משמעי לטהראן: כל ניסיון לחסום את נתיבי השיט או לפגוע בכוחות אמריקניים יגרור תגובה מוחצת.

כזכור, פיקוד המרכז האמריקני השלים לפני ימים ספורים את הלילה העשירי ברציפות של תקיפות באיראן, במסגרת מבצע רחב היקף שכלל פגיעה במרכזי פיקוד צבאיים, יכולות ימיות, אתרי שיגור טילים וכטב"מים ומערכות הגנה אווירית.

ההסלמה במזרח התיכון ממשיכה להתעצם, כאשר הנשיא טראמפ העביר השבוע הודעה חריפה לממשל האיראני: בכל פעם שאיראן תהרוג חייל אמריקני, היא תשלם על כך פי כמה וכמה. ההנחיה הועברה ישירות לשר המלחמה ויו"ר המטות המשולבים, ומעידה על נחישות אמריקנית להגיב בכוח על כל פגיעה בכוחותיה.