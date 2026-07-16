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שמשיות עפו באוויר: מטוס קרב חלף מטרים ספורים מעל חוף מלא מתרחצים

מטוס קרב אמריקני טס בגובה נמוך במיוחד מעל חוף בפלורידה, והעיף ציוד חוף | הצוות פתח בבדיקת בטיחות רשמית (מעניין)

מטוס הקרב שחלף מעל החוף, מתוך התיעוד (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

בוקר שגרתי בחוף הים בפנסקולה שבפלורידה הפך לרגע של בהלה, כאשר מטוס קרב אמריקני חלף בגובה נמוך במיוחד מעל קו החוף, והעיף באוויר שמשיות, אוהלים וכיסאות חוף בשל עוצמת הרוח שיצר.

תיעוד האירוע הפך לוויראלי ברשתות החברתיות, והוביל את הצוות לפתוח בבדיקת בטיחות רשמית. בסרטונים נראים המתרחצים ממהרים לתפוס מחסה בעוד ציוד חוף מתעופף לכל עבר בעקבות מעבר המטוס.

המטוס משוייך ל'בלו איינג'לס', טייסת ראווה השייכת לצי האמריקאי ויעודה הוא ביצוע מצעדים ומופעים בהם מוצגים כישורי האווירובטיקה של הטייסים.

בהודעה הרשמית מטעם ה'בלו איינג'לס' נמסר כי "במהלך תמרון הגעה, אחד המטוסים טס בגובה נמוך מהנהלים המקובלים, מה שגרם להפרעה בחוף והשפיע על כיסאות ושמשיות של אזרחים".

עוד ציינו כי הנהלת הצוות בוחנת את נסיבות האירוע ומבצעת בדיקת בטיחות מקיפה כדי להבטיח שכל הפעילות תעמוד בתקני הבטיחות המחמירים של חיל הים האמריקני ושל רשות התעופה הפדרלית.

ארה"בפלורידהחוף יםמטוס קרבהתנגשות
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