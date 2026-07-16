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ביקורת ברשת

בעלת הבית הייתה נסערת ממצב הדירה שהשכירה: "הם השאירו מזבלה" | צפו

מארחת Airbnb בהודו חשפה את המצב הקיצוני שבו השאירו אורחים את דירתה. הסרטון הפך לוויראלי ועורר דיון על אחריות אורחים בשכירות

"הם הפכו את הדירה למזבלה", הסרטון החריג
"הם הפכו את הדירה למזבלה", הסרטון החריג| צילום: צילום: @stayandexplore1904

מארחת דירת Airbnb בגואה שבהודו עוררה סערה ברשת, לאחר שפרסמה סרטון שהדגים באיזה מצב השאירו את הדירה אורחים ששהו שם במשך ארבעה ימים בלבד.

בסרטון הדירה נראית כשהיא מלאה בשאריות מזון, כלים מלוכלכים, בקבוקים ריקים, אריזות חטיפים ואשפה.

לדבריה, "הם הפכו את הדירה למזבלה". היא טענה כי הדירה אף נוקתה באופן מקצועי במהלך השהות, אך האורחים השאירו אותה במצב גרוע עוד יותר בעת העזיבה.

המארחת סיפרה כי כששאלה את האורחים מדוע השאירו את הדירה כך, הם השיבו: "זה רק קצת לכלוך, מה כבר קרה?". הסרטון הפך לוויראלי ועורר ביקורת רבה ברשת, כאשר גולשים רבים קראו להטיל קנסות או לדרוש פיקדון גבוה יותר מאורחים שמשאירים אחריהם לכלוך חריג.

הודוסרטון ויראלידירהתלונהשכירות

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