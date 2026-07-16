אחרי שתועד מעיף סבא באוויר: זה גורלו של הביזון המשתולל

רשויות הפארק הלאומי ילוסטון החליטו שלא להמית את הביזון שתקף בשבוע שעבר את קרל איזום-מקדניאל, סב שנפצע באורח קשה לאחר שהועף באוויר במהלך התקרית שתועדה והפכה לוויראלית.

לפי הרשויות, לא תינקט כל פעולה נגד בעל החיים והוא יישאר בתחומי הפארק. התקיפה הותירה את מקדניאל עם מספר שברים והוא נזקק לניתוח.

צלם חיות הבר מייק מקלאוד, שתיעד את האירוע, סיפר כי הפסיק לצלם ברגע שראה את הסב מוטח באוויר, מחשש שהביזון ימשיך וינגח אותו. לדבריו, הוא ואנשים נוספים רצו למקום כדי להרחיק את החיה ולהגיש סיוע לפצוע.