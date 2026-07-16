אחרי שתועד מעיף סבא באוויר: זה גורלו של הביזון המשתולל

רשויות הפארק הלאומי ילוסטון החליטו שלא להמית את הביזון שתקף בשבוע שעבר את קרל איזום-מקדניאל, סב שנפצע באורח קשה לאחר שהועף באוויר במהלך התקרית שתועדה והפכה לוויראלית.
לפי הרשויות, לא תינקט כל פעולה נגד בעל החיים והוא יישאר בתחומי הפארק. התקיפה הותירה את מקדניאל עם מספר שברים והוא נזקק לניתוח.
צלם חיות הבר מייק מקלאוד, שתיעד את האירוע, סיפר כי הפסיק לצלם ברגע שראה את הסב מוטח באוויר, מחשש שהביזון ימשיך וינגח אותו. לדבריו, הוא ואנשים נוספים רצו למקום כדי להרחיק את החיה ולהגיש סיוע לפצוע.
מקלאוד ציין כי לא נראה שמקדניאל או נכדו התגרו בביזון. לדבריו, בעל החיים הסתער קודם לכן לעבר קבוצת בני נוער, ובהמשך התמקד בסב ובנכדו, שניסו להתרחק מהמקום לאחר שהבחינו בהתנהגותו התוקפנית.
לאחר התקיפה עבר מקדניאל ניתוח והוא ממשיך בתהליך ההחלמה. לדברי מקלאוד, השאלה הראשונה ששאל הסב לאחר שקיבל טיפול הייתה לשלומו של נכדו, שלבסוף יצא מהאירוע ללא פגע.
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